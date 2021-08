Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde

Zertifikate für Genesene: So funktioniert es in Apotheken im Schwarzwald-Baar-Kreis

Seit knapp einer Woche können sich von Covid-19 genesene Menschen ein digitales Zertifikat in einigen Apotheken der Region ausstellen lassen. Bisher war das nur Geimpften möglich. Was Genesene für das Zertifikat brauchen, was es kostet und was Apotheker aus der Region sagen – der SÜDKURIER hat nachgefragt.