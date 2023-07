Hohe Qualität und besondere Expertise: Die Zertifizierungsgesellschaft Geri-Zert GmbH hat erstmals die Alterstraumatologie am Schwarzwald-Baar Klinikum ausgezeichnet. Das Zertifikat bestätige hohe Qualitätsstandards bei der Versorgung betagter Menschen mit Verletzungen, insbesondere bei Knochenbrüchen, so die Klinik in einer Mitteilung.

Experten der Klinik für Innere Medizin IV, Allgemeine Innere Medizin und Altersmedizin und der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie arbeiten im neuen Zentrum für Alterstraumatologie Hand in Hand. „Wenn sich ältere Menschen Frakturen oder andere Verletzungen zuziehen, bestehen für sie besondere Risiken“, erläutert dazu Ilse Gehrke, Direktorin der Klinik für Innere Medizin IV, Allgemeine Innere Medizin und Altersmedizin am Schwarzwald-Baar Klinikum. „Die Patienten haben häufig mehrere Begleiterkrankungen oder leiden unter altersbedingten Einschränkungen wie Osteoporose und Gebrechlichkeit.“ Die Verletzungsfolgen und die Genesung seien dann besonders herausfordernd.

Bereits bei der Aufnahme in der Zentralen Notaufnahme werden die betagten Patienten bei einem systematisch-geriatrischen Screening von einem spezialisierten Team beurteilt. Gemäß ihrem altersmedizinischen Behandlungsbedarf werden sie gegebenenfalls als Risikopatient identifiziert. Jörg Bayer, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, erläutert: „Nach einem Unfall oder Sturz erstellen wir einen individuellen Behandlungsplan. Dabei wägen wir die operativen Möglichkeiten der modernen Unfallchirurgie und Orthopädie sorgsam ab.“ Operiert wird am Klinikstandort Villingen-Schwenningen. Bei älteren Menschen sind das häufig Oberschenkel-, Becken-, Wirbelkörper- oder Oberarmfrakturen. „Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, eine krankenhausbegleitende Frührehabilitation am Klinikstandort Donaueschingen einzuleiten“, so der Chirurg. Zum Team gehören Unfallchirurgen und Geriater ebenso wie geschulte Pflegefachkräfte, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Seelsorger, Psychologen und Fall-Manager.