Gesundheit kostet Geld – viel Geld. Das spüren die gesetzlichen Krankenkassen unmittelbar. Hier will der Bund große finanzielle Defizite, Leistungskürzungen und steigende Zusatzbeiträge verhindern und hat im Herbst 2022 das Finanzstabilisierungsgesetz der gesetzlichen Krankenversicherungen verabschiedet.

Dahinter verbirgt sich laut Gesundheitsministerium ein ganzes Paket an Maßnahmen. Diese zielen laut Ministeriumsseite unter anderem auf die Preisbildung von Arzneimitteln, die Honorierung von Ärzten, die Finanzreserven der Krankenversicherung und den Apothekenabschlag ab.

Das hat allerdings auch Auswirkungen etwa bei Zahnärzten im Schwarzwald-Baar-Kreis, die das neue Gesetz mit einer Budgetierung trifft. Das bedeutet, ihnen stehen pro Jahr festgelegte Geldmengen zur Verfügung, um die Versorgung gesetzlich Versicherter zu übernehmen.

Das Problem: Was passiert genau, wenn das Geld doch nicht reicht? Hat ein Privat-Haushalt sein Budget überschritten, dann wird eben nichts mehr eingekauft. Zu den Zahnärzten kommen indes weiter Patienten mit einem gesundheitlichen Anliegen.

Wird dabei das Budget nicht eingehalten, müssen Zahnärzte die Leistungen zwar in vollem Umfang weiter erbringen, aber sie werden später bei der Abrechnung von den Krankenkassen nicht bezahlt.

Zu den von der Budgetierung betroffenen Leistungen gehören etwa die konservierende Versorgung, chirurgische Behandlungen und die Paradontologie. Aber wie wirkt sich das in den Praxen vor Ort aus?

Das Budget in den Praxen

„In unserem Bereich betrifft das etwa drei Achtel, die Beschränkungen erfahren“, sagt der Donaueschinger Zahnarzt Bertolt Wagner in Bezug auf seine Praxis.

Dort hat man wegen der Budgetierung ziemliche Kopfschmerzen. Wagner hat sich die Zahlen angeschaut und gerechnet: „Im September wäre das Budget aufgebraucht“, erklärt er.

„Wir behandeln tausend Patienten pro Jahr – und die sind praxisgebunden“, erklärt Wagner. In der Praxis arbeiten Bertolt Wagner selbst und seine Frau Gabriele. Neue könne man eigentlich keine mehr aufnehmen, das Budget sei ausgeschöpft – und das Arbeitspensum auch.

„Wir arbeiten so viel wie noch nie zuvor“, sagt er. Ziel der Sache sei es aber auch nicht, wenn das Arbeiten ab einem Punkt umsonst geschehe.

Das sagt die kassenzahnärztliche Vereinigung Kritik an Bundesregierung Durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz habe die Bundesregierung erhebliche Einsparungen im vertragszahnärztlichen Bereich beschlossen, kritisiert die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW). „Für das Jahr 2023 sollen rund 120 Millionen Euro und für das Jahr 2024 rund 340 Millionen Euro eingespart werden“, sagt Alexander Messmer von der Stabsstelle Kommunikation und Politik der KZV BW. Die beschlossenen Einsparungen wirken sich laut ihm insbesondere negativ auf die neu eingeführte Versorgungsstrecke bei Parodontitis aus. „Es kann zu Budgetüberschreitungen kommen. Wie groß die Überschreitung in den einzelnen Praxen ausfällt und wie diese individuell darauf reagieren, kann aktuell nicht beantwortet werden“, so Messmer weiter. Zahnärzte seien längst nicht mehr nur frustriert, „sondern zurecht verärgert über die versorgungsfeindliche Gesundheitspolitik der Ampelregierung.“ Befürchtete Folgen „Die durch das Gesetz geschaffene Beschränkung der Mittel im Rahmen der wieder eingeführten versorgungsfeindlichen Budgetierung zahnärztlicher Leistungen wird die – aufgrund von zunehmender Inflation, steigender Betriebskosten und bürokratischer Vorgaben – bereits schwierige Lage vieler Zahnarztpraxen, vor allem auf dem Land, deutlich verschärfen“, erklärt Messmer. Drohende Folgen seien zunehmende Praxisschließungen, gleichzeitig würden Neugründungen erschwert. „Der Vorstand der KZV BW setzt sich intensiv dafür ein, negative Auswirkungen, die sich durch das Gesetz für die Versorgung ergeben, zu begrenzen.“

Alles, was das Budget überschreite, werde nicht bezahlt. Es könne aber über einen Härteantrag wieder zurückgefordert werden – so der dann auch durchgehe und genehmigt werde. Bis 2025 solle es dann eine Rückzahlung geben.

Bis dahin geht die Praxis in Vorleistung. Wie sich das im Herbst genau darstellt, das vermag Wagner nicht zu sagen: „Wir laufen ins Risiko. Was da rauskommt, das weiß keiner.“

Es geht um die Patienten

Das sieht auch Dominique Friedrichs so. Die Zahnärztin hat vor rund einem Jahr ihre Praxis in Bad Dürrheim eröffnet. Auch wenn sie noch nicht so lange im Geschäft ist wie Bertolt Wagner, die Budgetierung ist auch bei ihr Thema. Auch wenn sie zu den genauen Zahlen in ihrer Praxis noch nicht viel sagen kann.

Bei ihr stelle sich die Frage, wie die Versorgung der Patienten weiter sichergestellt werde: „Eine Budgetierung soll eintreten. Wenn jetzt pro Quartal eine Füllung bezahlt werden soll, soll ich dann aufs nächste warten, wenn jemand mit Karies bei mir ist?“ Das sei nicht möglich.

Wagner sagt: Wenn er mit den Leuten spreche und berichte, dass er nach einem halben Jahr schon einen Großteil des Budgets aufgebraucht habe, „dann haben die Leute auch Verständnis.“

„Man wird weiterarbeiten“

Was er allerdings als drohendes Problem sieht: die Patientenversorgung. „Leistungen, die jeden Tag gebraucht werden, werden gekürzt – und für andere Bereiche gibt es weniger Budget.“

Was sich also im Herbst tut, das weiß auch Wagner nicht. Er erinnert sich aber, als es bei den Hausärzten ähnlich war: „Da wurden dann Notdienste eingestellt. Viele schlossen ihre Praxis, um zu renovieren. Aber was wird man machen? Man wird weiterarbeiten.“ Man sei den Patienten verpflichtet. Das Thema Fairness steht indes auf einem anderen Blatt.