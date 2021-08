Wie hart muss es eigentlich in der Baubranche zugehen, damit ein Unternehmer in einen Bagger steigt, um dann einen Neubau schwer zu demolieren? Der SÜDKURIER blickt im Gespräch mit Fachleuten aus der Region hinter die Kulissen dieses Wirtschaftszweiges.

Die genauen Hintergründe für den folgenschweren Wutanfall eines Baggerfahrers in Blumberg gilt es noch auszuleuchten. Aber auch so wirft die Attacke auf ein fast fertiggestelltes Mehrfamilienhaus in der Vogtgasse ein Schlaglicht auf die Baubranche