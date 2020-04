von Simone Wohlgemuth

Schwarzwald-Baar – Mehr als doppelt so viele Sexualdelikte wie im Vorjahr weist die aktuelle Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums für den Schwarzwald-Baar-Kreis aus. Waren es im Jahr 2018 noch neun gemeldete Taten, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 20 angezeigte Fälle. Uwe Vincon, Leiter der Pressestelle beim Polizeipräsidium Konstanz begründet dies mit einem geänderte Anzeigeverhalten der betroffenen Frauen.

Bei einem Großteil der Delikte bestand nach Angaben der Polizei bereits eine soziale Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Die Taten wurden mehrheitlich von deutschen Tatverdächtigen verübt. Die 20 zur Anzeige gebrachten Fälle lagen deutlich über dem Fünfjahres-Schnitt von 14 Fällen. Uwe Vincon teilte auf Anfrage des SÜDKURIER mit, dass es sich bei 18 der 20 gemeldeten Fälle um Vergewaltigungen handelt, die sich mehrheitlich im persönlichen Umfeld abgespielt hätten. Aufgrund der Verschärfung des Sexualstrafrechts Ende 2016, konnte glücklicherweise eine Änderung des Anzeigeverhaltens beobachtet werden. „Es hat eine Weile gedauert, bis sich die betroffenen Frauen getraut haben, auch wirklich Anzeige zu erstatten,“ so Vincon. Laut dem Leiter der Pressestelle ist dies auf eine Aufhellung des Dunkelfeldes zurückzuführen. Das bedeute, immer mehr Frauen beschlossen, auch nachträglich noch Taten zur Anzeige zu bringen.

Die Verschärfung des Sexualstrafrechts bedeute, dass es für die Strafbarkeit eines sexuellen Übergriffes jetzt nicht mehr darauf ankomme, ob dem Opfer mit Gewalt gedroht oder ob Gewalt angewendet wurde. Das sogenannte Gewaltelement falle also weg. Außerdem spiele es keine Rolle mehr, ob sich die betroffene Person gegen den Angreifer körperlich gewehrt hat. Entscheidend sei, dass die sexuelle Handlung nicht gewollt und dies für den Täter auch erkennbar war. Der Grundsatz lautet also „Nein heißt Nein“.

Uwe Vincon weist ausdrücklich darauf hin, dass unter diesem Gesichtspunkt der sprunghafte Anstieg in der aktuellen Statistik nicht auf eine grundsätzlich veränderte Sicherheitslage zurückzuführen sei. Die Polizei setze zunehmend auf eine verbesserte Auswertetechnik bei der Kriminalpolizei, investiere in den Opferschutz und setze sehr stark auf Aufklärungs- und Präventionsarbeit, so Uwe Vincon.

In den wenigsten Fällen betreffe diese Art von sexueller Gewalt übrigens Männer. Laut Vincon bestünde für Frauen im Schwarzwald-Baar-Kreis aufgrund der erhöhten Anzahl von Vergewaltigungen jedoch keine größere Gefahr, als in anderen Gebieten des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums auch.

„Es besteht kein Anlass, in Angst oder Panik zu verfallen,“ so der Polizeisprecher weiter. Unabhängig von den neusten Zahlen, seien Selbstverteidigungskurse immer sinnvoll und würden auch von regionalen Vereinen und Institutionen regelmäßig angeboten. Eine ausdrückliche Empfehlung, einen derartigen Kurs zu besuchen, gibt es jedoch von Uwe Vincon nicht.

Informationen darüber, wie man sich in verschiedenen Situationen oder auch als Opfer richtig verhält, gibt es unter anderem auf der Website der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Dort sind neben nützlichen Tipps zum Thema auch Ansprechpartner und Kontaktdaten zu finden.