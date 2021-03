Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Dienstag, 9. März wurden 5988 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (plus 11 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6239, eine Zunahme von drei Fällen zum Vortag. Die genesenen Fälle sowie 178 Todesfälle, eine Zunahme um einen Fall zum Vortag sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 73 Personen (neun Fälle weniger als am Vortag).

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Montag, 8. März von 24 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen sowie 59 Schnelltests durchgeführt. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 9. März 22 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: