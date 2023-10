Der Blumberger Geschichts- und Heimatverein „Die Wurzelsucher“ ist um 13 auf 51 Mitglieder angewachsen. Dies berichtete Schriftführer Ralf Volz bei der Hauptversammlung. Auch weiterhin sei es Ziel, neue Mitglieder zu werben und den Verein zu präsentieren, so Volz. Nächste große Aufgabe wird dann das Schaffen eines Museums sein.

Um Präsenz zu zeigen, nahmen die Wurzelsucher im Frühling am Blumberger Ostermarkt teil. Ebenso waren sie am vergangenen Straßenfest in Blumberg im September präsent. Auch im kommenden Jahr wollen die Vereinsmitglieder zahlreiche Bilder, Informationen und Modelle beispielsweise zur Geologie, Flora und Fauna, Flussgeschichte oder zum Doggererzabbau in Blumberg den Menschen näherbringen. Dinosaurierknochen und weitere Exponate aus dem Museumsfundus habe man ebenfalls ausgestellt, ergänzte Hermann Zorbach, Vorsitzender des Vereins.

Für das Straßenfest investierte der Verein in einheitliche Vereinsshirts, berichtete Volz. Durch diese Präsenz soll der Verein von den Blumberger Bürgern besser wahrgenommen werden. Der Verein lebt hauptsächlich von den Mitgliedsbeiträgen, Aktivitäten beschränken sich meist auf den Vorstand. Dies will man demnächst ändern. Ebenso sind in naher Zukunft ein Newsletter für Vereinsmitglieder sowie eine öffentlich zugängliche Homepage geplant.

Sowohl für Vereinsmitglieder als auch für Interessierte möchte der Verein wieder Bilder- und Filmabende mit Arbeiten des Blumberger Naturfilmers Karl Zimmermann organisieren. Hierbei geben die Vereinsmitglieder Informationen zu den Hintergründen des gezeigten Foto- und Filmmaterials. Aber auch das Teilnehmerwissen sei gefragt, da viele Aufnahmen des Fundus noch undatiert oder unpräzise definiert seien, so Volz. Im Allgemeinen beschäftigt sich der Verein mit den Themen wie der Stadtgeschichte von Blumberg, insbesondere von Burg, Schloss und Kirchen, mit der Geschichte des Doggererzes in Blumberg, die Geschichte der Ortsteile, dem Handwerk, Vereinen, der Feuerwehr, Kunstausstellungen und der Landwirtschaft.

„Großes Ziel des Vereins ist es, in möglichst naher Zukunft ein Museum zu eröffnen, um dort Exponate, Wissen, Bilder und anderes dauerhaft und an einem Ort präsentieren zu können“, so Zorbach. Das Museumskonzept hierfür wurde bereits im Gemeinderat vorgestellt. Momentan sind die Räumlichkeiten der Scheffelschule für ein Museum angedacht. Dort könne der Verein allerdings erst sein Museum einrichten, wenn der Bau des Schulcampus fertiggestellt sei, wie Hermann Zorbach klarstellte.

Am Ende der Versammlung sprach Vorsitzender Zorbach seinen Dank aus. Der Vorstand bilde ein gutes Team, das sich gegenseitig unterstütze. „Mit diesem Engagement und dieser Mithilfe meiner Vorstandskollegen macht es einfach Laune, den Verein der Wurzelsucher zu leiten“, so Zorbach.