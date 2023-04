Melanie Bossert ist frustriert: „Da investiert man eine riesige Summe Geld in Eigentum und steht quasi vor dem Ruin. Die Zahlungen an die Bank und das Hausgeld müssen ja weiter geleistet werden.

Bossert wohnte bis zum Spätherbst 2022 im Hermann-Burte-Weg in Bad Dürrheim, wo sie seit 2019 Eigentümerin einer Wohnung im Untergeschoss ist. Allerdings gibt es dort ein riesiges Problem für sie. Ihre Wohnung kann sie derzeit nicht nutzen. Sie ist inzwischen ausgezogen, kann die Wohnung in dem aktuellen Zustand aber auch weder verkaufen noch vermieten.

Auf einmal muffiger Geruch in der Wohnung

Die Misere begann rund ein Jahr, nachdem sie eingezogen war. Sie habe vermehrt einen muffigen Geruch in der Wohnung festgestellt, erklärt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Denn Melanie Bossert hatte sich aufgrund der SÜDKUIER-Berichterstattung ‚Ich kann nicht mehr‘: 65-Jährige lebt nach Wasserschaden seit bald acht Monaten im Kellerraum‘ mit der Redaktion in Verbindung gesetzt. Auch sie fühlt sich von allen Seiten im Stich gelassen. Und wirft der damals zuständigen Hausverwaltung Untätigkeit vor, die in beiden Fällen dieselbe ist.

Melanie Bossert steht in ihrer nicht nutzbaren Küche. Sie hat auf eigene Kosten die Wand aufreißen lassen. | Bild: Naiemi, Sabine

Wobei der anfängliche muffige Geruch noch das geringste Problem bleiben sollte. Daneben hätten sich bei ihr immer mehr gesundheitliche Probleme entwickelt mit Atemproblemen und starken migräneartigen Kopfschmerzen, berichtet sie.

Wand und Boden durchnässt

Schließlich habe sie im September 2021 die Küchenzeile, die sich an einer Außenwand befand, und die Wandverkleidung entfernen lassen. Und dadurch festgestellt, dass Wand und Boden durchnässt gewesen seien. Die Rückseiten der Küchenschränke seien verschimmelt gewesen, die Hauswand nass.

Deutlich ist zu sehen, wie von außen her in die Wand Nässe einsickert- | Bild: Naiemi, Sabine

Auch im Flur und im Keller bemerke man an den Wänden vom Boden her aufsteigende Feuchtigkeit, erklärte sie. So ist etwa im Flur der Wohnung der Putz auf einer Höhe von rund 30 Zentimetern aufgequollen.

Während die Arbeiten an der Küchenwand erfolgten, regnete es Ende August des vergangenen Jahres herein. Deutlich hätten sich neue Wasserflecken an der Wand gezeigt.

Boden und Wände in der Küche und im Flurbereich der Wohnung sind nass. | Bild: Melanie Bossert

Sie habe den Wasserschaden der Hausverwaltung Zacke aus Villingen-Schwenningen gemeldet, jedoch keine Reaktion erhalten. Im Verlaufe eines Jahres habe sie rund zehn E-Mails an die Hausverwaltung geschrieben – immer ohne eine Reaktion zu erhalten.

Jahrelang geht nichts voran

Nach einer Eigentümerversammlung im November 2021 erfolgte schließlich eine Besichtigung des Schadens seitens der Hausverwaltung zusammen mit dem Bauträger. Da habe es dann geheißen, dass der Bauträger die Schuld für diese Situation trage – wobei dieser die Schuld von sich gewiesen habe. Danach sei wieder nichts mehr gegangen.

Bei einem Wasserschaden müsste ja eigentlich die Gebäudeversicherung eintreten, sagt Melanie Bossert. Doch das Ganze wurde ihres Eindrucks nach nur hin und her geschoben. Sie habe herausgefunden, dass die Gebäudeversicherung noch nicht mal informiert worden sei.

Gutachter auf eigene Kosten engagiert

Schließlich hat Melanie Bossert hat den Weg zum Anwalt gewählt, um sich in dieser schwierigen Situation rechtlich beraten und vertreten zu lassen. Dazwischen beauftragte sie auf eigene Kosten einen Gutachter.

Dieser habe festgestellt, dass im Außenbereich am Haus, dort wo sich die Küche befindet, eine Drainage undicht sei. Eine Reparatur der Drainage müsste die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) in Auftrag geben, da es sich um Gemeinschaftseigentum handelt, sagt Melanie Bossert.

Hausverwaltung kündigt Vertrag

Bei der Eigentümerversammlung 2022 habe sie die Problematik angesprochen, doch der Chef der Hausverwaltung Zacke, Wolfgang Anton, habe ihr geantwortet, dass sie selbst schuld sei, wenn sie so einen Kaufvertrag unterschreiben würde, erzählt Melanie Bossert. Außerdem habe Anton den Vertrag mit der WEG gekündigt. Ein zeitlicher Rahmen, bis sich die Situation klärt, sei nicht absehbar, lässt die 32-Jährige wissen.

Der Hausverwaltungschef Wolfgang Anton hatte schon bei früherer Gelegenheit auf Nachfrage des SÜDKURIER eine Stellungnahme abgelehnt. Eine erneute zweimalige schriftliche Nachfrage unserer Redaktion blieb unbeantwortet – bis auf eine Mail der Hausverwaltung Zacke vom Freitag, 31. März 2023, in der diese jetzt darauf hinwies, dass „für den Hermann-Burte-Weg eine andere Hausverwaltung zuständig“ sei.