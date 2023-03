Ein heute 23-Jähriger steht wegen versuchten Mordes vor dem Amtsgericht Rottweil.

Er soll am 30. Juli in Tuttlingen vor dem Hintergrund persönlicher Differenzen zunächst ein Auto mit Benzin übergoss haben, ohne dieses in Brand zu setzen, und sich dann in ein Wohnhaus, in welchem sich mehrere Personen aufhielten, begeben haben, um dieses in Brand zu setzen.

Der Angeklagte soll hierzu Benzin im Haus ausgeschüttet und entzündet haben. Das Feuer wurde rasch entdeckt, sodass alle Bewohner sich retten konnten. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 150.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte an einer Polytoxikomanie leidet und zur Tatzeit möglicherweise aufgrund einer Alkohol- oder Drogenintoxikation nur erheblich vermindert schuldfähig war. war. Sie erstrebt deshalb neben einer Bstrafung die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt.

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft.