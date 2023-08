Werner Wohnbau hat Kurzarbeit angemeldet. Und schon kursieren viele Gerüchte und Halbwahrheiten. Unter anderem ist von einer wirtschaftlichen Schieflage, erfolgten Entlassungen und auch davon, dass das Unternehmen sein Sponsering bei den Wild Wings um 750.000 Euro gekürzt habe, die Rede.

„Von Schieflage keine Rede“

Geschäftsführer Michael Werner nimmt jetzt Stellung dazu, was an den Gerüchten dran ist. Er verdeutliche seine Auffassung: Von einer Schieflage könne keine Rede sein. Wohnbau Werner reagiere lediglich unternehmerisch und mit Blick in die Zukunft auf die bekannten bundesweiten Probleme in der Bauträgerbranche. Werner Wohnbau habe eine ausgezeichnete Bonität.

Geschäftsführer Michael Werner äußert sich zur Lage des Wohnbau-Unternehmens. | Bild: Werner Wohnbau

50 Prozent Kurzarbeit angemeldet

Die aktuelle Situation im Unternehmen: „Ja, die Werner Wohnbau hat Kurzarbeit mit 50 Prozent angemeldet und in Teilbereichen auch umgesetzt“, so Werner. Die Agentur für Arbeit zahle für das Kurzarbeitergeld einen Anteil von 60 Prozent vom Netto oder bei Familien mit einem Kind 67 Prozent. Werner Wohnbau zahle aus freien Stücken auf und dies auf die gesetzlich maximale Möglichkeit von 80 Prozent, um möglichst kein Personal zu verlieren.

Mitarbeiter sollen gehalten werden

„Werner Wohnbau hat bisher daher kein Personal entlassen, wir möchten das alle an Bord sind, wenn die Situation sich bessert und brauchen auch das Personal“, stellt Werner klar. Das Niedereschacher Unternehmen sei zertifiziert bei der Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) und könne in Nachhaltigkeitsbauweise Häuser bauen, wenn der Markt es verlangt. „Wir sind darauf vorbereitet. Neue Anlagen werden mit Pellets, Wärmepumpen und PV geplant und auch verkauft“, betont Werner.

Bundesweit eingebrochen ist der Wohnungsbau infolge hoher Zinsen, steigender Baukosten, unzureichender staatlicher Förderung und politischer Verunsicherung. | Bild: megaflopp / stock.adobe.com

Wie steht es wirtschaftlich um Werner Wohnbau? Die Bilanzen könne jeder, der recherchiere, im Bundesanzeiger einsehen. „Wir haben in den letzten vielen Jahren sehr gut gewirtschaftet und können daher aktuell mit der Situation auch umgehen“, hebt Werner hervor.

Eishockey-Sponsoring gekürzt

Das Unternehmen habe aber das Sponsoring bei den Wild Wings vor dem Hintergrund der nachstehenden geschilderten Sachverhalte anpassen müssen. „Das ist unsere unternehmerische Verantwortung, Beträge nennen wir dazu keine“, verdeutlichte Werner.

Wo liegen die Probleme der Bauträger? Ein bundesweites Phänomen für den Geschäftsführer. „Gestiegene Zinsen passen aktuell nicht zu den Baukosten und damit zu den Hausbaukosten“, so Werners Erfahrung. Viele Familien seien daher aktuell nur schwer in der Lage, sich mit dieser Situation anzufreunden und auch zu akzeptieren, dass die Zinsen und damit die monatliche Belastung deutlich gestiegen ist.

Verfehlte Baupolitik kritisiert

Für Werner ist klar, dass eine verfehlte Politik der Bundesregierung und insbesondere der Bundesbauministerien die aktuelle bundesweite Situation bei den Bauträgern verursacht hat und nennt auch die Gründe. Dazu zählt er den Wegfall der KFW-55-Förderung und die dafür beschlossene Einführung der KFW-40-NH-Förderung, für nachhaltiges Bauen, mit reduziertem Zins für ein Darlehen der KFW über maximal 150.000 Euro. Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsbauweise (NH) sei so kostenintensiv, dass der Zinsvorteil durch den Mehrpreis keinen Vorteil für die Kunden biete.

Alexander (l.) und Michael Werner sind die Geschäftsführer von Werner Wohnbau. | Bild: Ganter, Patrick

Bundes-Bauministerin Klara Geywitz habe vor vier Wochen mitgeteilt, dass diese Bauweise nicht ihr favorisiertes Modell sei. „Sie selber hat das aber erst vor paar Monaten eingeführt, sowas nennt man politisches Chaos“, wird Werner deutlich.

Das Unternehmen Die Werner Wohnbau GmbH & Co. KG ist ein 1993 gegründetes Immobilienunternehmen, das auf die Erstellung von schlüsselfertigen Doppel- und Reihenhausanlagen sowie Mehrfamilienhäusern in der Erstellung von Senioren- und Pflegeimmobilien spezialisiert ist. Das Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern errichtet jährlich rund 400 Eigenheime und entwickelt deutschlandweit Bauprojekte. Der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Niedereschach. Weitere Bürostandorte befinden sich in Hamburg, Frankfurt, Nürnberg, Leipzig, Walldorf und Essen.

Hohe Energiepreise sorgen zudem für große Verunsicherung bei potenziellen Käufern, Kunden wissen nicht, ob sie sich das leisten können. Das Heizungsgesetz sorge dabei für weitere Verunsicherung. Anlagen, die im Bau – aber zum Teil nicht komplett verkauft sind – mit zum Beispiel Blockheizkraftwerken, ließen sich nun noch schwerer verkaufen.

Die Dauerdiskussion über Reduzierung oder Entfall der Grunderwerbssteuer bringe Interessenten dazu, weiter zu warten, nach dem Motto: Wir warten ab, eventuell fällt das weg und wir haben gegebenenfalls zu früh gekauft.

Und auch die KfW-Förderung für junge Familien ab Juni 2023 mit Einkommensgrenze bis 60.000 Euro brutto gehe völlig am Ziel vorbei. „Diese Familien konnten vorher schon kein Haus kaufen, da das Einkommen viel zu gering ist und es darf bei dieser Förderung auch nur ein klimafreundlicher Neubau erstellt werden, welche die Finanzierung nochmal verteuert. Es ist völlig unrealistisch das diese Familien ein Haus kaufen können, aber man rühmt sich als Bauministerium, eine solche Förderung auf den Weg gebracht zu haben“, so Werner kopfschüttelnd.

„Käuferstreik“ der Bauwilligen

Alle diese Gründe führen aus Werners Sicht zu einer enormem Kaufzurückhaltung und einem nach seinen Worten „Käuferstreik“. Kunden seien aktuell nur wenige bereit, sich mit dem Thema Immobilie zu beschäftigen.

Was muss politisch und in der Bevölkerung passieren? Werner definiert das klar und deutlich: Man müsse Aufhören mit den Dauerdiskussionen. Entweder man reduziere die Grunderwerbssteuer oder nicht: Aber es müssten Taten folgen. „Es wird eine Förderung für die Erwerber geben müssen, die ihre erste Immobilie kaufen wollen“, macht Werner deutlich.

Nicht dreimal in Urlaub fahren

Zudem müsse es ein auch Umdenken bei den Hauskäufern geben. „Wer ein Haus gekauft hat, kann nicht dreimal im Jahr in den Urlaub fahren und der eine oder andere wird sich einen Minijob suchen müssen, um sorgenfrei in der Rente wohnen zu können“, ist sich Werner sicher.