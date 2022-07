Die hoch ansteckenden Omikron-Variante BA.5 lässt die Infektionszahlen wieder ansteigen. Welche Folgen hat das im Schwarzwald-Baar-Kreis? Wir fragen nach in einer Schwerpunktpraxis, einer Apotheke und im Klinikum. Eine Besonderheit hat die Variante zu bieten: Die Patienten haben häufig Halsschmerzen.

Bild: Göbel, Nathalie

Ein Lied davon singen kann Jürgen Roth, der Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen. Der Rathaus-Chef hat Corona. An Terminen und Sitzungen kann er nur per Videoschalte teilnehmen. Er erzählt, wie es ihm im medizinischen Hausarrest ergeht. Zumindest ist der Kühlschrank daheim gut gefüllt. Allerdings geht Roth jetzt unfreiwillige in eine weitere Quarantäne-Runde.

Bild: Trippl, Norbert

Wer angesichts der Pandemie-Entwicklung nur noch das Weite suchen möchte, braucht dafür nicht auf die Schwarzwaldbahn zu hoffen. Der Messzug ist wieder zurück in der Werkstatt und das Rätsel um den Reifenverschleiß ist weiterhin ungelöst. Das hat weiterhin Folgen für den Fahrplan.

Auch ein Rädercheck in der Bahnwerkstatt in Freiburg – hier ein Foto aus dem Mai 2022 – an einem Messzug hilft nicht weiter. Die hohe Abnutzung der Räder wird nicht ergründet. | Bild: Matthias Jundt

Und sonst so?