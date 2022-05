In St. Georgen arbeitet der Mobilfunkanbieter O2 an seinen Sendeanlagen. Damit die Arbeiter sicher an den Antennen werkeln können, wird der Netzbetrieb ausgeschaltet. Allerdings ist davon nicht nur die O2-Antenne betroffen.

Bild: Matthias Jundt

Dass es im Kreistierheim in Donaueschingen eng zugeht, das gibt es immer mal wieder. Dass gleichzeitig 40 Hunde aus einem Haushalt aufgenommen werden müssen, das ist eher selten. Und der nächste Schwung Tiere ist auch schon zu erwarten.

Bild: Katharina Höcker

Die Feuerwehr in Villingen hat es nicht weit bis zum Rathaus. Diese Woche brauchte es dort die Drehleiter, um eine kollabierte Person aus dem Gebäude zu retten.

Bild: Harich, Kerstin

Und sonst so?