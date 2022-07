Zwei Frauen müssen sich vor dem Amtsgericht in Villingen für Betrügereien mit Welpen und Pferden in 60 Fällen verantworten. Psychische Probleme treffen dabei auf hohe kriminelle Energie. So fällt das Urteil aus.

Bild: Helena Hauf

Nie allein sein müssen, nie allein sein können: Judith und Susanne Marks sind eineiige Zwillinge. Sie erzählen, wie es war, im Doppelpack aufzuwachsen. Und warum sie ein gemeinsames Hobby teilen: das Modeln.

Bild: Olena Reichel

42 Grad am Arbeitsplatz: Wie hält man das nur aus? Ob auf dem Dach, am Dönergrill oder bei der Stadtgärtnerei – es ist heiß. Vor allem neben einem Ofen oder ohne Aussicht auf Schatten. Nur ein Landwirt hat Glück – und gleich mehrere schattige Plätzchen.

Bild: Sprich, Roland

Und sonst so?