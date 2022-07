Wenn das neue Rottweiler Gefängnis in einigen Jahren steht, wird die Justizvollzugsanstalt in Villingen Geschichte sein. Noch aber steht der über 150 Jahre alte Bau. Zugegeben: Einsitzen will dort natürlich niemand – aber mal reinschauen?

Bild: Matthias Jundt

Redakteurin Anja Ganter kennt sich aus mit Wirtschaftstheorien und will sich deshalb angesichts der aktuellen Preisteigerungen nicht mehr zum Trottel machen – sie möchte sparen, selbst wenn es weh tut. Dafür verzichtet sie auf ein eigentlich unverzichtbares Luxusgut.

Bild: Anja Ganter

Viel gelernt kann ein ehemaliger Student der Hochschule Furtwangen University in seinem Studium nicht haben. Ansonsten hätte er für seine anonymen Drohungen gegen die Bildungseinrichtungen sicherlich eher zu einem anonymeren Mittel als ausgerechnet E-Mails gegriffen. Leichtes Spiel für die Polizei – die alle drei Campus trotzdem in einem Großeinsatz abgesichert hat.

Bild: Zooey Braun

Und sonst so?