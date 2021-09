Schwarzwald-Baar-Kreis vor 50 Minuten

Wo waren Sie beim Terroranschlag auf das New Yorker World Trade Center vor 20 Jahren? Menschen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis erinnern sich

Vor 20 Jahren ließen Terroristen Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und ins Pentagon in Washington fliegen. Der Angriff bildete den Start des zwei Jahrzehnte andauernden Afghanistan-Einsatzes. Der SÜDKURIER hat Menschen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis gefragt, wo sie von den Anschlägen erfuhren, und wie sie diese erlebt haben.