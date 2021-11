Die Corona-Zahlen steigen rapide an, inzwischen gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe. Für Ungeimpfte treten mit der Neuregelungen weitreichende Einschränkungen in Kraft. Daher wird damit gerechnet, dass verstärkt Impfstationen in Anspruch genommen werden, hier sind die Anlaufstellen, die uns gemeldet werden:

Villingen-Schwenningen

Eine Impfaktion findet im Kinder- und Familienzentrum am Freitag, 19. November, von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Tulastraße 8 statt. Offen für alle ab dem zwölften Lebensjahr. Bis zum 16. Lebensjahr muss die Impfung im Beisein eines Erziehungsberechtigten erfolgen.

Im Klosterring 15 im Stadtbezirk Villingen findet in der Praxis Dr. Suroglu (2. Stock) an den nächsten Samstagen ein niederschwelliges Impfangebot statt. Es werden Erstimpfungen und Auffrischimpfungen verabreicht (nur Biontech) – solange der Vorrat reicht. Das Angebot gilt für alle ab dem zwölften Lebensjahr (bis zum 16. Lebensjahr im Beisein des Erziehungsberechtigten). Termine sind, jeweils von 9 bis 13 Uhr, am 20., und 27. November sowie am 4., 11. und 18. Dezember.

Das Mobile Impfteams ist am 1. Dezember am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Geimpft wird dort von 9 bis 15 Uhr. Das MIT ist außerdem am 5. Dezember an der Neuen Tonhalle von 15 bis 19 Uhr.

Niedereschach

Am Donnerstag, 18. November, gibt es in der Eschachhalle (Adresse: im Schliet) von 10 Uhr bis 15 Uhr eine Impfaktion. Sie ist für alle ab dem zwölften Lebensjahr möglich, bis zum 16. Lebensjahr muss die Impfung im Beisein eines Erziehungsberechtigten erfolgen.

Fluorn-Winzeln

Am Sonntag, 21. November, ist eine Impfaktion von 11 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulweg 10, vorgesehen.

Brigachtal

Am Mittwoch, 24. November, findet eine Impfaktion des Mobilen Impfteams in der Froschberghalle von 14 bis 18 Uhr statt.

Mönchweiler

Am Freitag, 3. Dezember, von 10 bis 16 Uhr findet eine Impfaktion im Bürgerzentrum, Schillerstraße 2/1 statt.

Donaueschingen

Am Dienstag, 7. Dezember, wird am Schwarzwald-Baar-Klinikum von 9 bis 15 Uhr geimpft.