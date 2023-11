Gute Nachrichten vom regionalen Ausbildungsmarkt hatte Sylvia Scholz, Chefin der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen, jetzt bei einer Pressekonferenz im Gepäck.

„Sowohl die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen als auch die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sind im Zeitraum Oktober 2022 bis September 2023 gestiegen“, bilanzierte die Agenturchefin für die drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil.

Konkret meldeten sich bei der Arbeitsagentur in dieser Zeit 2674 Ausbildungsplatz-Bewerber (plus fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Und Unternehmen und Verwaltungen boten über die Agentur 4618 Berufsausbildungsstellen an (plus 5,2 Prozent).

Dennoch bleibe der regionale Ausbildungsmarkt derzeit ein Bewerbermarkt – sprich: Die Bewerber sind begehrt, daher stehen sie im Mittelpunkt des Marktgeschehens.

Das bestätig auch der Wermutstropfen in der Agenturstatistik: Auch die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen sei angestiegen, und zwar deutlich auf rund 700.

Arbeitsagentur: Mehr Beratung und Integration nötig

„Beratung tut aktuell mehr Not als in früheren Zeiten“, so Scholz. Es brauche zudem mehr Ideen, Menschen mit Migrations-oder Fluchthintergrund zu integrieren, um den Arbeits- und Fachkräftemangel bewältigen zu können.

„Wir stehen da vor großen Aufgaben, die Menschen in den Arbeitsmarkt, aber auch in die Gesellschaft und in die Vereine zu integrieren, was letztendlich sich für unseren Wirtschaftsraum lohnen wird“, ist sich Scholz sicher.

Scholz hob die gute Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Handwerkskammer, den Schulen sowie die hohe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe hervor.

„Die Elternarbeit ist dabei von wichtiger Bedeutung bei der Berufswahlentscheidung ihrer Kinder“, so Scholz.

Ausbildungsmarkt-Daten im Detail Verschiedene Statistiken Es gibt keine einheitliche, umfassende Statistik für den Ausbildungsmarkt in der Region. Jede Institution – Arbeitsagentur, IHK und Handwerkskammer – sammelt eigene Daten, die nicht deckungsgleich sein müssen mit den Informationen der anderen Beteiligten. Das liegt beispielsweise daran, dass es keine Meldepflicht für Lehrstellensuchende oder auch offene Lehrstellen bei der Arbeitsagentur gibt. Wer selbst einen Ausbildungsplatz direkt bei einer Handwerksfirma findet, ohne sich bei der Arbeitsagentur gemeldet zu haben, taucht nur in der Statistik der Handwerkskammer auf, aber nicht bei der Arbeitsagentur. Arbeitsagentur Die regionale Agentur für Arbeit meldet für den Zeitraum 1. Oktober 2022 bis 31. September 2023 für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 2674 Ausbildungsplatz-Bewerber (plus fünf Prozent) und 4618 Berufsausbildungsstellen (plus 5,2 Prozent). Die Anzahl der unbesetzt gebliebenen Ausbildungsstellen ist auf 700, das sind 200 mehr als im Vorjahr, angestiegen. Industrie und Handel Die IHK nennt für die Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar 2140 neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse (plus 2,7 Prozent) in 1221 aktiven IHK-Ausbildungsbetrieben. Handwerk Im Kammergebiet der Handwerkskammer Konstanz (Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen, Konstanz und Waldshut) haben 1704 junge Menschen (plus 2,7 Prozent) eine Ausbildung in einer der über 130 Ausbildungsberufe im Handwerk begonnen.

Schulamt: Eltern stärker einbeziehen

Auch in vielen Schulen der Region liegt der Fokus verstärkt bei der Berufsorientierung der Schüler. „Der Schlüssel zur Berufswahl der Kinder sind die Eltern und wenn diese aus ihrer eigenen Biografie vor 20 Jahren beraten, dann ist das heute nicht mehr aktuell“, sagte Ralf Schneider, Direktor des Staatlichen Schulamtes Donaueschingen.

Man müsse die Eltern verstärkt ansprechen, um sie für das Thema Berufsorientierung ihrer Kinder kompetenter zu machen.

Ein wichtiger Baustein sei die Wissenswerkstatt Schwarzwald-Baar 4.0, an der die Kammern, die Agentur für Arbeit und der Landkreis beteiligt ist und in die Schulen geht. „Hier gibt es Workshops vom Kompetenztraining bis zum Anfertigen von Werkstücken in handwerklichen und industriellen Bereich“, berichtet Schneider.

Handwerkskammer: Nicht nur Akademiker gefragt

Der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Werner Rottler, betont, dass nicht nur die Eltern, sondern auch die Lehrkräfte wichtige Partner seien. „Es ist wichtig, die Schulleiter und den Lehrkörper gerade an den Gymnasien dahingehend zu sensibilisieren, die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf den akademischen Weg vorzubereiten, sondern offen für alle Ebenen zu sein.“

Rottler weiter: „Leider wirkt noch immer nach, dass jahrzehntelang der berufliche Erfolg am akademischen Grad gemessen wird“, sagt Rottler. Dabei seien die Chancen nach einer Ausbildung im Handwerk oder Industrie sehr gut.

„Ohne das Handwerk geht es nicht, sei es bei der Grundversorgung mit handwerklichen Dienstleistungen oder bei der Energiewende“, betonte Rottler.

IHK: Zahl der Ausbildungsverträge stabilisiert

Dass die Verdienstmöglichen in der Industrie und im Handwerk den akademischen Berufen nicht hinterherstehen, unterstrich die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, Birgit Hakenjos, und warb für die duale Ausbildung.

„Ein Einstieg in eine duale Ausbildung ist immer noch möglich und ich kann nur dazu ermuntern, sich jetzt zu bewerben“, appellierte die IHK-Präsidentin.

Die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverträge habe sich nach dem Corona bedingten Einbruch weiter stabilisiert und man erwarte, dass sich die Tendenz der vergangenen zwei Jahre auch 2024 auf ähnlichem Niveau fortsetze.