Plötzlich stand ein Reh auf der Fahrbahn. Um dem Wild auszuweichen, schlug ein 20-Jähriger Fahrer das Steuer seines Skodas hart in Richtung Gegenfahrbahn, wo er in einen entgegenkommenden Passat krachte. Dieser Hergang geht aus einer Polizeimeldung hervor.

Der Fahrer war am Montag, 19. Juni, gegen 10.30 in seinem Skoda von Bösingen nach Beffendorf im Kreis Rottweil unterwegs gewesen. „In einer langgezogenen Rechtskurve wich der junge Mann einem Reh auf der Fahrbahn aus“, heißt es in der Meldung.

Als er dem Tier auswich, kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Passat. Durch den Aufprall überschlug sich der kleine Skoda Citigo mehrfach. Dennoch habe sich der 20-Jährige selbstständig aus dem Auto befreien können.

Fahrer müssen in Klinik

Beide Fahrer verletzten sich durch den Zusammenprall leicht und wurden in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme haben die Beamten die Straße gesperrt.