Zu einem Telefonbetrug ist es am Mittwochmittag gegen 13 Uhr im Bereich Warenberg gekommen, teilt die Polizei mit. Eine 81-jährige Frau erhielt einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der nach bekannter Masche die Frau in ein Gespräch verwickelte und so von Wertsachen in ihrem Haus erfuhr. Noch während des Telefonats klingelte ein Mittäter an der Haustür und gab sich als Polizeibeamter aus, der die Wertsachen der Seniorin fotografieren müsse.

Die arglose Dame händigte dem Betrüger tatsächlich ihren Schmuck aus, der damit flüchtete. Das Opfer konnte den Mann wie folgt beschreiben: 180 bis 190 Zentimeter groß, schlank, bekleidet mit dunkelblauem Anorak mit Pelzrandmütze und dunkler Hose. Personen, denen etwas aufgefallen ist oder die sonst Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen Telefon 07721/601-0 zu melden.