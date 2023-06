Mutmaßliche Betrüger haben sich in Oberndorf am Freitag, 2. Juni, auf dem Parkplatz eines Supermarktes als taubstumm ausgegeben und so Spenden erschwindelt. So berichtet es die Polizei am Montag, 5. Juni.

Ein Mann sei mit einem Schild mit dem Text „Ich kann nicht sprechen“ auf eine 64-jährige Kundin des Supermarktes zugegangen und habe so um Spenden gebeten.

Gespendetes Geld wird gleich weitergereicht

Daraufhin habe die 64-Jährige dem vermeintlichen Behinderten zehn Euro gegeben. Das Geld habe er aber anschließend umgehend an einen weiteren Mann übergaben, der sich an einem silbernen Fahrzeug aufgehalten habe.

Wer die Spendensammler waren, konnte die Polizei im Nachgang zur Meldung der Supermarktkundin nicht mehr feststelle. So bleibt nur derHinweis: „In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Betrügern, die mit dieser Masche versuchen Spenden zu erschwindeln“.