Helfen Service-Roboter bald beim Abräumen der Tische der Cafés und Restaurants in den Innenstädten im Schwarzwald-Baar-Kreis ab?

Wie das tatsächlich funktionieren kann, zeigt das mobile Innovationslabor des Projekts Handel Innovativ, das jetzt bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Villingen-Schwenningen einige Tage zu Gast war.

Das Labor präsentiert dabei verschiedenste technologische Anwendungen und Geschäftsmodelle, die Handel und Gastro voranbringen sollen.

Wo gehen die Kunden im Laden hin – wo schauen sie hin, wo bleiben sie stehen, was ignorieren sie? Mit Kameras kann das Konsumverhalten von Kunden analysiert werden, erklärt Timo Fulde von „Handel innovativ“. Wann und ob diese Art der Kundenanalyse von Asien nach Deutschland komme, sei allerdings ungewiss. | Bild: Julian Kemmer

Digitale Hilfe für Kunde und Betreiber

Der Hintergrund: Seit Jahren kämpfen Einzelhandel und Gastronomie in den Innenstädten ums Überleben – nicht anders ist die Situation im Schwarzwald-Baar Kreis.

Mit dem Innovationslabor, genannt Urban Innovation Hub, sollen den Betroffenen mögliche Lösungen dafür aufgezeigt werden.

Hierfür wird eine komplette Einkaufserfahrung nachgestellt – begleitet an jeder Stelle von technischen Hilfsmitteln. Hinter dem Projekt stehen unter anderem Hochschulen und das Wirtschaftsministerium.

Villingen-Schwenningen Adventsstimmung im Doppelpack: Das sind die Termine für die Weihnachtsmärkte in VS Das könnte Sie auch interessieren

Von futuristisch bis logisch

Manche der technischen Lösungen wirken noch etwas futuristisch. Zum Beispiel, reale Objekte digital zu scannen und dann nach Belieben in eine Umgebung einblenden zu können, um sie mit einer Computerbrille zu betrachten.

Klingt abstrakt, hat aber praktische Vorteile. So könne man beispielsweise erkennen, ob ein Möbelstück aus einem digitalen Katalog ins reale Schlafzimmer passe, und das ganz ohne Abmessen, erzählt Alexander Gorovoj vom Projekt Handel innovativ.

Andere moderne Technologien sind dagegen schon jetzt in vielen, meist größeren Handelsunternehmen im Einsatz, könnten aber auch für kleinere Geschäfte interessant und hilfreich sein.

Digitale Preisschilder am Müsli-Regal: Die Angaben auf den kleinen Displays lassen sich schnell an neue Angebote und Preise elektronisch anpassen, ohne dass der Händler erst neue Papierschildchen befestigen muss. | Bild: Marvin Nagel

Wie zum Beispiel digitale Preisschilder, die in der Ausstellung auch gezeigt werden. Hier sind die Vorteile direkt erkennbar. Ladeninhaber oder Mitarbeiter können auf den kleinen elektronischen Displays die Preise ganz einfach per Smartphone oder Computer schnell ändern, anstatt neue Preisschilder auszudrucken und an den Regalen anzubringen. Dadurch werden Arbeitszeit und Ressourcen gespart.

Orange oder doch lieber Blau? Gibt es diesen Schuh noch in einer anderen Farbe oder Größe? Diese Frage wird überflüssig durch eine App, die dem Kunden alle Informationen direkt auf dem Tablet anzeigt. Dafür muss das Produkt nur einmal abgescannt werden. | Bild: Marvin Nagel

Insgesamt wird deutlich: Die technologischen Möglichkeiten sind schier endlos. Allerdings betont Simone Mader, Innenstadtberaterin der IHK, dass viele dieser großen Neuerungen für die meisten kleineren und mittleren Unternehmen noch zu früh kämen. Erst sei es wichtig, grundlegende Prozesse umzusetzen.

Handel innovativ Das Projekt Handel innovativ ist während der Covid-Pandemie entstanden und hat sich zum Ziel gesetzt, kleinere und mittlere Unternehmen durch digitale Lösungen zu unterstützen und deren Geschäft dadurch langfristig zu sichern. Unter anderem sind die Hochschulen Furtwangen und Konstanz daran beteiligt. Das Projekt wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert.

Digitalisierung durch Azubis

Vieles davon betrifft den Bereich Digitalisierung. Eine digitale Speisekarte oder Preisauskunft sei dabei oft ein erster Schritt.

Oftmals seien aber viele Betreiber schlichtweg zu sehr in die tägliche Arbeit eingebunden, als dass sie sich noch Zeit hätten, sich über den verstärkten Einsatz von digitaler Technik Gedanken zu machen.

Deswegen spricht die IHK bewusst auch Schulklassen mit Auszubildenden an. Somit können diese die neuen Ideen später direkt in die Betriebe tragen.

Zeitersparnis durch Roboter

Wie niedrigschwellig die Möglichkeiten sind, zeigt sich besonders in der Gastronomie.

Schon jetzt tippen in vielen Restaurants und Cafés die Servicekräfte ihre Bestellungen in ein Smartphone oder Tablet. Von dort aus werden sie direkt in die Küche geschickt, wo die bestellten Speisen und Getränke zubereitet werden. Der Gang der Bedienung zur Küche entfällt – eine enorme Zeitersparnis.

Doch da soll noch mehr gehen. Oder besser gesagt rollen: Die Zeitersparnis im Service könnte sich durch Serviceroboter noch maximieren lassen. Genau so einer wurde im Innovationslabor ausgestellt.

Durch ein paar schnelle Klicks auf den berührungsempfindlichen Bildschirm des Roboters weiß der elektronische Helfer, zu welchem Tisch er fahren muss. Die leeren Teller und Gläser stellt die Bedienung (oder die Gäste) darauf ab, dann fährt er zurück in die Küche und liefert das benutzte Geschirr ab.

Die Servicekraft kann sich unterdessen um andere Aufgaben kümmern, etwa am Nebentisch eine neue Bestellung aufnehmen.

Der Service-Roboter auf dem Weg zum Abräumen der Tische Video: Nagel, Marvin

„Innenstädte sind unsere Wohnzimmer“

Für die meisten mag das noch sehr fremd wirken – in anderen Ländern sei das bereits Alltag, so Gabriela Ahrens vom Roboterhersteller Genie InBot. Denn die Vorteile lägen auf der Hand: Der Roboter erspare dem Personal enorm viele Gänge und sei jederzeit einsatzbereit.

Auch wenn es vielleicht noch etwas dauert, bis die ersten Service-Roboter im Schwarzwald-Baar-Kreis „arbeiten“ – es gibt vielversprechende Möglichkeiten, die Probleme in den Geschäften der Innenstädte anzugehen.

Denn, wie Peter Markert, Geschäftsführer der Imakomm Akademie für Marketing, bei der Eröffnung des Innovationslabors betonte: „Innenstädte sind unsere Wohnzimmer“ – und dementsprechend einladend sollten sie sich auch präsentieren.