von Norbert Trippl

Wer eine Berufsausbildung macht, der muss auch zur Berufsschule – so lautet die Regel. Selten ist das Blockunterricht für mehrere Wochen am Stück. Oft handelt es sich dabei um feste Wochentage. Und aktuelle Beispiele machen deutlich, was das im Alltag für Schüler, aber auch für die Ausbildungsbetriebe bedeutet. Es drohen Tagesfahrten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis bis an die französische Grenze.

Das Tauziehen hinter den Kulissen

Die Landkreise balgen sich zusehends um Ausbildungsklassen, traditionelle Schulstandorte geraten perspektivisch in Gefahr. Hinter diesen Prozessen stehen unter anderem Bemühungen des Kultusministeriums, eine möglichst hochwertige Ausbildung anzubieten. Diese soll stärker als bislang für etliche Ausbildungsberufe konzentriert an weniger Standorten stattfinden.

Ein Faktor dabei ist auch: Lehrermangel lässt sich an einem großen Schulstandort besser abfedern als an mehreren kleineren Einrichtungen. Wie gefährdet der Berufsschulstandort Schwarzwald-Baar ist, lässt sich an Beispielen aufzeigen.

Überall wird in der Region um Nachwuchs geworben, so wie hier im September 2020 auf der Messe Jobs for Future in VS-Schwenningen. Peter Burgbacher zeigt das Aufgabenspektrum eines Mechatronikers in der LKW-Wartung. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Beispiel Mechatroniker: Schramberg statt Schwenningen

Im Fall der Mechatroniker hat der Schwarzwald-Baar-Kreis bereits verloren. Zwei Schulklassen pro Jahr sind weg, bestätigt auf Anfrage des SÜDKURIER die Sprecherin des Landratsamtes Schwarzwald-Baar, Heike Frank.

Grund für den Verlust: „Die Schulart Mechatronik wird immer noch an der Gewerbeschule VS am Standort VS-Schwenningen unterrichtet. Allerdings konnten aufgrund der Einführung dieser Schulart am Standort Schramberg zwei Klassen weniger gebildet werden“, so Heike Frank. Es handele sich dabei um zwei Eingangsklassen. Schüler, die ihre Ausbildung begonnen haben, werden dabei unterrichtet.

Informatiker haben meist mit Rechnersystemen zu tun. Im Bild ist das Speichersysteme eines Hochleistungsrechners. Das Berufsbild unterliegt einem Wandel: Immer kleinere Steuereinheiten und immer mehr Einsatz von lernenden Maschinen. Bild: dpa | Bild: ROBERT MICHAEL

Beispiel Informatiker: Saugt Tuttlingen das Potenzial ab?

„Bei der Klasse zur Ausbildung zum Informatiker hat der Landkreis Tuttlingen einen Antrag auf Einführung dieser Schulart gestellt. Eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht“, schildert Frank die Lage bei dieser Berufsgruppe.

Informatiker entwickeln und programmieren Rechnerprogramme und Geräte, zum Beispiel in der Medizintechnik. Der Beruf ist dem starken Wandel unterzogen: Die Übergänge zu Spektren wie künstlicher Intelligenz, aktuell ein Mega-Thema in der Fahrzeug-Entwicklung, sind teils fließend.

Niko Reith sieht die Entwicklungen am Berufsschulstandort Schwarzwald-Baar kritisch. Der Landtagsabgeordnete der FDP spricht von einer Schwächung. | Bild: FDP

Konkurrenz statt Konsens unter den Kreisen

Niko Reith, Sprecher der FDP-Fraktion, hatte das Thema zuletzt auf den Tisch gebracht. Er bewertet die Entwicklungen mit Sorgen. „Schwarzwald-Baar hat davon aus der Zeitung erfahren“, sagt er. Er kritisiert, dass es „keine Absprachen mehr wie früher im Vorfeld solcher Veränderungen“ zwischen den Kreisen gebe. Es werde zwar noch miteinander gesprochen, „aber ein Konsens findet sich oft nicht mehr, wie zu sehen ist“, führt der Landtagsabgeordnete der liberalen weiter aus.

Heike Frank, Sprecherin des Landratsamtes Schwarzwald-Baar. | Bild: Heike Frank Landratsamt

Heike Frank hierzu: „Gespräche finden zu diesem Thema statt. Dennoch können die Landkreise jeweils unterschiedliche Interessen verfolgen. Letztlich ist für die Genehmigung zur Einrichtung einer neuen Schulart das Kultusministerium zuständig.“

Landwirt Jochen Hauser erzeugt Sonnenstrom auf seinem Hof in Zollhaus. Das zeigt: Eine hochwertige Ausbildung wird immer wichtiger in dem Beruf. Doch die Qualifizierung wird schwieriger, wenn die Ausbildung des Nachwuchses nun weit weg konzentriert werden soll (Archivbild Mai 2021). | Bild: Stadler, Eberhard

Beispiel Bauern: Abschmelzen des Bildungsangebotes

In Donaueschingen gibt es seit Jahrzehnten eine große Bildungseinrichtung für Landwirtschaft. Auch hier läuft offenbar ein Abschmelzungsprozess. Ganz konkret droht hier auch nach Auffassung von Niko Reith ein Schulklassen-Verlust. Heike Frank zum SÜDKURIER: „Es ist richtig, dass derzeit über eine Reform der landwirtschaftlichen Ausbildung im Land diskutiert wird. Das Stichwort heißt grünes Zentrum.“

Das grüne Zentrum lockt Bauern wohl bald nach Kehl

Laut Frank bedeutet dies: „ Das Land plant hierbei die Vollzeit-Schulstandorte zu konzentrieren. Auf Landesebene findet hierzu ein politischer Diskurs statt. Zuständig ist jedoch das Land Baden-Württemberg.“ Die Landratsamts-Sprecherin räumt ein: „Am Schulstandort Donaueschingen fand bereits ein fachlicher Austausch mit politischen Vertretern unseres Landkreises statt.“

Bei Landwirt Jochen Hauser im Stall in Zollhaus: Erfolgreiche Viehhaltung verlangt viel Know-How – und dafür braucht es leicht zugängliche Ausbildungswege, die zum Betriebsalltag passen (Archivbild). | Bild: Stadler, Eberhard

Soll heißen: Es wird noch gerungen. Laut Reith müsse es Ziel sein, die Eingangsklassen am Ort zu halten, wenn eine Art Akademie anderswo aufgebaut würde, dann sei „das in Ordnung“.

Morgens im Stall und dann ab nach Kehl?

Ziel ist es offenbar, die Landwirte-Ausbildung in Kehl anzusiedeln und damit an der Grenze zu Frankreich. Reith sieht damit den Beruf des Landwirts grundsätzlich in Frage gestellt. „Es kann doch keiner andauernd so lange Strecken fahren“, appelliert er. Er weist darauf hin, dass Besucher solcher Einrichtungen vielfach morgens noch im Stall stehen müssten, bevor sie zur Schule gehen. „Wenn Kehl kommt, macht keiner von hier mehr diese Ausbildung – aus Zeitgründen“, schwant Reith.

Er warnt auch vor ähnlichen Entwicklungen bei den Fleischerei-Berufen. Hier sei die Debatte noch ganz am Anfang. Die Entwicklung sei aber überall ähnlich, schildert er eine Dynamik, die noch nicht öffentlich erkennbar ist.