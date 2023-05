Das Frühjahr 2023 im Schwarzwald und auf der Baar fällt bislang recht nass aus – und das ist ein Glück, wenn man auf das Thema Trinkwasserversorgung im Schwarzwald-Baar-Kreis blickt. Denn diese steht vor großen Herausforderungen.

Der Klimawandel macht sich nämlich immer mehr bemerkbar. Die Durchschnittstemperaturen, die von 1881 bis 2022 gemessen wurden, werden sich laut Prognosen um drei Grad bis 2040 erhöhen. Vereinzelte Starkregen und dann wieder lange Trockenperioden sowie temperaturbedingt höheren Verdunstungsraten dürften somit das Bild immer mehr prägen. Unter anderem gab es in trockenen Sommern wie 2018 und 2022 schon Aufrufe zum Wassersparen.

Wie also macht man die Wasserversorgung zukunftssicher? Dazu gibt es bereits Studien und Antworten, wie Landrat Sven Hinterseh und Jochen Herr, Leiter des Amtes für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz des Schwarzwald-Baar-Kreises, jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik erläuterten.

Quellen im Schwarzwald und Tiefbrunnen auf der Baar

Die Grundlage liefert das Klimopass-Projekt. Von 2016 bis 2018, so Landrat Hinterseh zum Projekt, habe man die Wasserversorgungsstruktur im Kreis untersucht. Diese ist ungewöhnlich vielfältig. Während das Trinkwasser im Schwarzwald-Bereich vor allem von Quellen stammt, wird es auf der Baar vornehmlich aus Tiefbrunnen gewonnen.

Insbesondere im Schwarzwald gibt es laut Stand von 2016 rund 1900 Eigenwasserversorger, die ihr Wasser aus eigenen Quellen beziehen, also nicht als öffentliche Trinkwasserleitungsnetz angeschlossen sind.

Sicherung der Wasserversorgung Nachbarschaftshilfe unter Kommunen Verschiedene Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis unterstützen sich gegenseitig bei der Sicherung ihrer Wasserversorgung: Sie verbinden ihre Trinkwassernetze miteinander. Diese Verbundmaßnahmen gibt es bereits:



2015: Interkommunaler Verbund Furtwangen – Schönwald



2017 bis 2020: Interkommunaler Verbund Weißenbacher Höhe (Ringschluss Furtwangen – Schönwald – Schonach)



2018 bis 2020: Interkommunaler Verbund Furtwangen – Vöhrenbach.



Seit 2020:Interkommunaler Verbund und Neubau eines gemeinsamen Wasserwerks für Bad Dürrheim und Brigachtal.



Seit 2022: Interkommunaler Verbund Niedereschach – Dauchingen.



Beantragt ist der Interkommunale Verbund Bräunlingen – Donaueschingen. Sicherung der Wassergewinnung Wasservergeudung ist weiteres Problem für die Trinkwasserversorgung, zum Beispiel durch defekte Infrastruktur. Folgende Quellfassungen wurden saniert: die Heidensteinquelle in Triberg, die Mäderstalquellen in Furtwangen, die Tannheimer Waldquellen, der Keckbrunnen in Bad Dürrheim und der Tiefbrunnen Sachsenwäldle in Villingen sowie verschiedene Quellen in Bräunlingen.

Für die öffentliche Trinkwasserversorgung im Schwarzwald-Baar-Kreis einschließlich Industrie- und Gewerbebetrieben werden jährlich etwa elf Millionen Kubikmeter Wasser benötigt, wird in der Studie der Stand von 2016 zitiert.

Der Klimawandel trifft nun sowohl die Menge als auch die Qualität des Grundwassers, erklärte Herr. Bei den Schwarzwaldquellen sei mit einem weiteren Rückgang der Mindestschüttung von bis zu 50 Prozent, bei den Karstquellen bis zu 25 Prozent zu rechnen, „sodass die eigene Wasserversorgung möglicherweise nicht mehr gewährleistet ist.“

Wasser muss künftig öfter aufbereitet werden

Und nicht nur an der Wassermenge wird es wohl zusehends fehlen. Auch die Qualität wird leiden: Mittel- bis langfristig seien bei mehr als 70 Prozent der Quellwasser, die zur Trinkwassergewinnung genutzt werden, weitere Aufbereitungsmaßnahmen notwendig, heißt es im Abschlussbericht.

Wichtig im Hinblick auf die Wasserversorgung seien außerdem folgende Prognosen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg: Die Schneedecke im Winter verringere sich, womit weniger Schmelzwasser nach und nach in den Boden abgegeben werde. Statt dessen würden Niederschläge schneller an der Oberfläche abfließen. Die Vegetationszeit verlängere sich zudem, was den Wasserbedarf der Pflanzen erhöhe. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge verändere sich dagegen nicht.

Verbindungsleitungen als Notfall-Backup

Die Problematik ist inzwischen auch erkannt und wird angegangen – insbesondere durch Verbindungsleitungen zwischen kommunalen Wasserleitungsnetzen. So kann man sich aushelfen, wenn die eigenen Quellen oder Brunnen mal zu wenig Wasser liefern sollten.

Zuständig für die Trinkwasserversorgung sind die Kommunen im Kreis. Neun von ihnen haben schon seit 2017 ein Strukturkonzept erstellt, ein weiteres Konzept ist in Vorbereitung. Dafür gibt es eine Landesförderung von 50 Prozent.

Außerdem können Ersatzwasserbrunnen, wie zum Beispiel der Tiefbrunnen Rückhalde in Donaueschingen, die Wasserversorgung absichern. Zudem wurden bisherige Eigenwasserversorger – zum Beispiel im Linachtal bei Furtwangen und Vöhrenbach und im Katzensteigtal – bereits an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Und: Zunehmend wollten die Wasserversorger die Quellfassungen sanieren, erklärte Herr.