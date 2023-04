274 Millionen Jahre alt sind die ältesten Exemplare im Kreisarchiv. Der Nachlass der Fossiliensammlung von Willi Paul aus Vöhrenbach wird dort ebenso aufbewahrt wie ein Konvolut von Schülerzeichnungen aus dem Villinger Romäus-Gymnasium, die den Einfluss der NS-Ästhetik im nationalsozialistischen Villingen zeigen.

Das Kreisarchiv ist ins Verwaltungsgebäude an der Brigach umgezogen. | Bild: Felicitas Schück

Nach dem Umzug in das Verwaltungsgebäude an der Brigach, den Kreisarchivar Clemens Joos in seinem Vortrag im Ausschuss für Bildung und Soziales als überaus gelungen und arbeitsreich bewertete, besitze das Archiv nun freundliche Büro- und Benutzungsräume.

Ruhiges Arbeiten in neuen Räumen

Diese befinden sich im Vorbau des Gebäudes, der sich zur Stadt hin öffnet und gleichzeitig so weit zurückgenommen ist, dass ein ruhiges und konzentriertes Arbeiten möglich sei, so Joos.

Recherche ist ausdrücklich erwünscht

Die Öffentlichkeit soll durch die Freihandaufstellung der Bücher und die Position der Regionalgeschichtlichen Bibliothek als Herz der Räumlichkeiten zur Recherche eingeladen werden. Im Zusammenhang mit dem Umzug erhielt das Kreisarchiv vom Stadtarchiv Villingen eine umfangreiche Übergabe von Zeitungsbänden, die eine wichtige Quelle zur Alltagsgeschichte im Nationalsozialismus sein können.

Gefangenenpost und Fotografien

Darunter befinden sich „Der Schwarzwälder“ und das NSDAP-Organ „Schwarzwälder Tagblatt“. Erworben hat das Kreisarchiv Kriegsgefangenenpost und eine Erkennungsmarke aus dem ehemaligen Internierungslager in Villingen. Ebenso Exemplare aus der Fotosammlung von Wolfdieter Gramlich aus St. Georgen und den Restnachlass von Bartholomäus Heinemann, ebenfalls St. Georgen.

Das Jubiläumsjahr im Kreisarchiv Das Jahr 2023 steht für das Kreisarchiv im Zeichen des Jubiläums „50 Jahre Schwarzwald-Baar-Kreis“. Am Dienstag, 2. Mai, werden die Gewinner des Geschichtspreises zum Kreisjubiläum geehrt. Am Donnerstag, 11. Mai, geht es im Theater im Deutschen Haus, St. Georgen, um Neuentdeckungen in alten Handschriften. Am Freitag, 12. Mai, findet der Festakt zum Jubiläum im Landratsamt statt. Sonntag, 14. Mai: Tag der offenen Tür in Landratsamt und Kreisarchiv. Samstag, 27. Mai: Eröffnung der Tafelausstellung „Die Zähringer, Mythos und Wirklichkeit“ im Landratsamt. Mittwoch, 12. Juli: Tübinger Museumsgesellschaft, 50 Jahre Kreisreform. Samstag, 28. Oktober: Blumberg, Randen-Symposium anlässlich des Jubiläums 900 Jahre Randen. Sonntag, 10. September: Vorstellung des Kulturdenkmals „Nachlass Dr. Friedrich Hielscher“ im Verwaltungsgebäude „An der Brigach“.

Vielfältig und bunt ist der Inhalt des Archivs. Zum Beispiel wird der letzte Landrat im Altkreis Villingen, Josef Astfäller, von einer anderen Seite gezeigt: Das Kreisarchiv besitzt nun ein umfangreiches Konvolut von Linolschnitten Astfällers, der eigentlich als Aquarellist und Landschaftsmaler bekannt war, aber wohl ebenfalls mit Formen und Farben in den Zeitstilen der 1950er bis 1980er Jahren experimentierte.

Die verbotene Uraufführung

Erworben hat das Kreisarchiv außerdem eines der von HAP Grieshaber gestalteten Originalplakate zur Uraufführung von „Schubart“ des in Schwenningen geborenen Autors Werner Dürson. Clemens Joos berichtete, dass die Uraufführung damals wegen eines vermeintlich staatsgefährdenden Inhalts noch vor der Premiere polizeilich verboten wurde.

„Wir haben jetzt ein Domizil, das sich sehen lassen kann und wollen die Bibliothek offen halten.“ Landrat Sven Hinterseh

Akten aus anderen Ämtern ergänzen das Archiv, das nun auch ein neues Logo hat. Zum Beispiel überreichte die Standesamtaufsicht Zweitschriften der Personenstandsregister. Acht Umzugskartons von der Gewerbeschule Villingen und drei Umzugskartons vom Amt für Abfallwirtschaft wurden ins Archiv eingegliedert.

Bau-Akten sind derzeit sehr gefragt

60 Anfragen nach Archivgut erreichten das Archiv im Jahr 2022. Bau-Akten galten 336 Anfragen. Im Zusammenhang mit der neuen Grundsteuer sind Auskünfte des Archivs gefragt. „Wir haben jetzt ein Domizil, das sich sehen lassen kann und wollen die Bibliothek offen halten“, sagte Landrat Sven Hinterseh.

Auch Schulklassen werden betreut

Als Stadtrat könne man direkt neidisch auf dieses neue Archiv werden, sagte Hans-Joachim von Mirbach. Lobend äußerten sich Markus Keller (CDU) und Walter Klumpp (Freie Wähler). Brigitte Helms (SPD) fragte, ob Schulklassen im Archiv betreut werden, was der Fall ist.