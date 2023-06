Eine neue Begeisterung für Dialekt wecken – das war das Ziel, das sich der Naturpark Südschwarzwald gemeinsam mit der Muettersproch-Gsellschaft 2021 gesetzt hatte. Dieses Jahr ist die Kooperation breiter, wie aus einer Mitteilung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) hervorgeht.

Schaufenster für regionale Dichterszene

„Der Poetry-Slam ist ein hervorragendes Schaufenster für die regionale Künstler- und Dichterszene und rückt die kreativen Möglichkeiten des Kulturguts Dialekt in den Blick“, so Matthias Maier von der HTG zur Kooperation.

Da die Premierenveranstaltung im vergangenen Jahr in Bernau zügig ausverkauft war, werde von der HTG in diesem Jahr das Kurhaus Titisee zur Verfügung gestellt, das noch mehr Platz bietet. Es würden standesgemäß alemannische Preise auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten.

Doch ohne einfallsreiche Männer und Frauen, die Alemannisch sprechen, wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Deshalb sind ab sofort alle kreativen Köpfe gefragt, die sich präsentieren wollen, „wie d‘ Schnuure gwachse isch“.

Am 28. Oktober, 19.30 Uhr, haben diese dann die Möglichkeit, sich und ihr dialektales Können im Kurhaus Titisee unter Beweis zu stellen. „In diesem Jahr gibt es keine Altersbeschränkung. So wollen wir noch mehr Akteurinnen und Akteuren die Chance geben, sich zu zeigen“, erläutert Sabine Dietzig-Schicht, Regionalmanagerin für Tradition und Kultur beim Naturpark Südschwarzwald.

Keine Bühnenerfahrung notwendig

Was bleibt, ist die Prämisse, dass keinerlei Bühnenerfahrung vorausgesetzt wird: „Hier geht es nicht um Perfektion. Wir suchen Menschen, die sich mit dem Dialekt befassen, sich ausprobieren möchten oder einfach Freude an einem Bühnenauftritt in Mundart haben.“

Ab sofort bis zum 15. September freut sich das Organisationskomitee über Bewerbungen in Form von kurzen Texten oder Videoclips. Interessierte senden einen kurzen Text und/oder einen kleinen Videoclip (maximal fünf Minuten) sowie die Kontaktdaten an: sabine.dietzig-schicht@naturpark-suedschwarzwald.de.

Vorverkauf startet im Sommer

Karten für die Veranstaltung sind ab Sommer im Vorverkauf über das Ticketportal Reservix und an der Abendkasse erhältlich.