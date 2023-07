Es ist Sommer, die Hitze brütet, in der Luft liegt der leichte Duft nach Sonnencreme und warmem Gras – doch Moment, was stinkt hier denn plötzlich so erbärmlich? Ein kurzer Blick zeigt: Die Biotonne um die Ecke ist der Quell des fauligen Buketts. Ein schnelles Öffnen genügt und der Kübel spuckt seinen Mief weit in die sommerliche Luft. Igitt. Ist das unvermeidlich?

Darauf kommt es an beim Müll

Nein, das muss nicht sein, sagt zumindest Martin Fetscher, Leiter des Amts für Abfallwirtschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis. Damit der Geruch der Tonne Besitzer, Anlieger und Passanten auch bei schweißtreibenden Temperaturen nicht umhaut, gibt es allerdings einiges zu beachten.

Saugen die schlimmste Sauerei auf: Schon die Biomüllbeutel werden mit zusammengeknüllter Küchenrolle ausgestopft. | Bild: Burger, Tatjana

Wer den Gestank reduzieren will, muss an die Ursachen heran. Bioabfälle fangen ja schon bei Normal-Temperaturen nach kurzer Zeit an zu müffeln. Schließlich werden hier – oft feuchte oder gar nasse – Lebensmittelreste zersetzt und bieten damit das schönste Heim für Bakterien. Kommt Sommerhitze dazu, geht das alles gleich noch schneller und in der Tonne braut sich Unappetitliches zusammen.

Das rät der Experte: Die Bioabfälle am besten gut in Zeitungspapier einpacken, bevor sie in die Tonne kommen. | Bild: Burger, Tatjana

Die Geruchsbildung könne aber zumindest vermindert werden, weiß Martin Fetscher. Erster Tipp: Der Bioabfall soll möglichst trocken in den Biomüll-Behälter wandern, rät der Experte. Also: Schon der Müllbehälter in der Küche sollte mit einigen Lagen geknülltem Zeitungspapier ausgelegt werden und gut verschließbar sein.

Geht es auch ohne Biotonne? Eine Eigenkompostierung auf dem eigenen Grundstück ist im Schwarzwald-Baar-Kreis möglich, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Der Biomüll kann in einem geschlossenen Schnellkomposter oder auf einem offenen Komposthaufen kompostiert werden. Dies muss so geschehen, dass keine Schädlinge angezogen werden oder sonstige Beeinträchtigungen zum Beispiel für die Nachbarschaft entstehen. Insofern kommt für die Kompostierung klassischer Küchenabfälle nur ein geschlossener Komposter in Frage. Eine offene Kompostierung eignet sich vor allem für Gartenabfälle und allenfalls noch für rohe Obst- und Gemüseabfälle.

„Feuchte Abfälle gut abtropfen lassen und Obst sowie Gemüsereste in Zeitungs- oder Küchenpapier einpacken“, erklärt Fetscher weiter. Gebrauchte Küchenrollenblätter sowie Papiertaschentücher könnten sowieso über den Biomüll entsorgt werden – und saugten dort Feuchtigkeit auf. Dies gelte allerdings nicht für Servietten, das diese oft Farbstoffe enthalten.

Schwarzwald-Baar-Kreis Daheim ist es Biomüll – hier wird es jetzt zu Erdgas Das könnte Sie auch interessieren

Wichtig, so Experte Fetscher, sei es auch, die Biotonne möglichst nicht der prallen Sonne auszusetzen. „Optimal ist ein schattiger, kühler Platz zum Beispiel in der Garage.“ Außerdem solle der Deckel immer geschlossen bleiben, dies hindere Insekten daran, ihre Eier in der Tonne abzulegen.

Auch die Tonne selbst sollte mit Zeitungspapier gepolstert werden. | Bild: Völk, Melanie

Ist die Biotonne frisch geleert, ist der Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger am Zug. Der Behälter muss laut Fetschers Empfehlung ausgewaschen und kopfüber zum Trocknen aufgestellt werden. Den Boden, so Fachmann Fetscher, sollte man dann mit etwas zerknülltem Papier auslegen.

Und was tun gegen Ungeziefer? Deckel und Rand des Behälters könnten mit Essig abgewischt werden. „Dies schützt vor Fliegen, diese mögen den Essiggeruch nicht“, erklärt Fetscher. Falls sich doch einmal Maden gebildet haben, könne mit Gesteinsmehl oder Kalk Abhilfe geschafft werden. Diese Stoffe werden über die Maden gestreut und sorgen dafür, dass die Brut austrocknet.

Kampf gegen den Gestank: Essig nach der Reinigung hilft, damit die Biotonne im Sommer nicht zum übelriechenden Ärgernis wird. | Bild: Völk, Melanie

So mancher Tonnenbesitzer hat hier noch ein paar weitere Hausmittelchen in petto: Zitronensäure und Wasser etwa, verdünnt im Verhältnis 1:10, werden auf die Innenwände der frisch gereinigten Tonne gesprüht. Dies soll den Bakterien und ihrem Odeur schnell den Garaus machen.

Weitere Ratschläge: Auch Gartenkalk, Kaisernatron, Kaffeepulver oder klein gestoßene Holzkohle, von innen auf die Tonne gestäubt, sollen Geheimwaffen im Kampf gegen den Mief sein.

Wöchentliche Leerung

Wichtig, so Landkreis-Pressesprecherin Heike Frank, sei im Sommer natürlich auch die wöchentliche Leerung der Biotonne im Schwarzwald-Baar-Kreis.

„Diese wöchentliche Leerung ist zwar recht aufwändig und verursacht entsprechende Kosten, sie wird aber seit Einführung der getrennten Biomüllabfuhr gezielt angeboten, um die Problematik mit Fäulnis, Gerüchen und Ungeziefer zu vermindern“, so die Sprecherin.