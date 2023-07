Naturwissenschaftliche Fächer trieben dem Autor dieses Artikels während seiner Schulzeit regelmäßig Angstschweiß auf die Stirn. Vor allem Chemie brachte mich schnell zum Verzweifeln und ich wartete meist sehnlichst auf den erlösenden Gong.

Doch wenn die Jalousien heruntergefahren wurden und die Lichter ausgingen, konnte auch ich mich zeitweise für die Elemente begeistern. Denn das bedeutete Zeit für Experimente.

So möchte auch Isabel Maier ihre Schüler für den Lernstoff begeistern. Sie unterrichtet Chemie und Nahrung an den Gewerblichen Schulen (GS) Donaueschingen. Die Besonderheit: Sie ist eine sogenannte Direkteinsteigerin, hat also nicht auf Lehramt studiert.

Versuch im Chemieunterricht Video: Daniel Vedder

Von der Industrie ins Klassenzimmer

Maier studierte einst Lebensmitteltechnologie an der TU Weihenstephan. Nach drei Jahren in der Industrie hat sie den Absprung gewagt. „Der Gedankengang hat schon lange in mir gereift“, erklärt die junge Lehrerin ihren Antrieb. „Ich kann jetzt endlich mit Menschen arbeiten und Talente fördern.“

Damit ist die 31-Jährige keine Seltenheit an beruflichen Schulen. Die GS in Donaueschingen etwa schreiben bis zu vier Mal im Jahr extra Stellen für solche Direkteinsteiger aus, um Lücken im Kollegium zu füllen.

Zuerst kommt die Theorie. Isabel Maier erklärt der elften Klasse des Technischen Gymnasiums an den GS, wie Natrium und Chlor miteinander reagieren. | Bild: Daniel Vedder

Die Voraussetzungen Das Direkteinsteigerprogramm verlangt von neuen Lehrkräften nicht, ein ganzes Lehramtsstudium nachzuholen. Voraussetzung ist, mindestens ein Bachelorabschluss. Dabei steht ihnen der Weg nicht nur in Gewerbeschulen offen. Auch an allgemeinbildenden Schulen können Direkteinsteiger in Baden-Württemberg unterrichten. Isabel Maier sammelte im Studium Credits in Nahrung und Chemie, woraus sich ihre Fächerkombination ergab.

Learning by Doing

Zwei Jahre dauerte die Ausbildung, die Maier im Juni offiziell beendete und ihr Staatsexamen erhielt. Eine intensive Zeit. Schon im ersten Ausbildungsjahr unterrichten Direkteinsteiger neun Stunden pro Woche. Außerdem ging es an je zwei Tagen wöchentlich nach Freiburg zur Grundausbildung in Pädagogik und Didaktik.

Isabel Maier: „Wie man richtig auf die Schüler zu- und mit ihnen umgeht, lernt man mit der Zeit.“ | Bild: Daniel Vedder

Dutzende Jugendliche im Zaum zu halten, darauf bereitet die Erfahrung aus der Industrie nicht vor. „Ich werde nie vergessen, wie nervös ich vor meinem ersten Tag war“, erinnert sich Maier.

Aber Seminare und vor allem die Unterstützung der Mentoren aus dem Kollegium machten ihr den Start einfacher. „Ich habe keinen Unterschied festgestellt im Umgang der Schüler mit mir im Vergleich zu den Kollegen.“ Und überhaupt: „Wie man richtig auf die Schüler zu- und mit ihnen umgeht, lernt man mit der Zeit.“

Donaueschingen Frauenärzte sind im Schwarzwald-Baar-Kreis Mangelware – und es gibt keine Aussicht auf Besserung Das könnte Sie auch interessieren

Berufserfahrung als Mehrwert

Ihren Zugang zu den Schülern hat Maier gefunden. Der funktioniert – ihrem Hintergrund entsprechend – ganz praktisch. „Die Wissensvermittlung ist das eine Ziel, aber die Schüler überfachlich auf das Berufsleben vorzubereiten ist das Andere.“ Hier sieht sie ihren Vorteil.

Es fliegen die Funken: Praxisorientiert will Isabel Maier den Chemieunterricht gestalten. Dazu gehört auch, dass die Schüler selbst Versuche durchführen. | Bild: Daniel Vedder

Die Schüler sollen sich den Stoff soweit es geht selbst erarbeiten. Entsprechend oft streifen sie selbst den Laborkittel über.

Niklas Morath (links) und Moritz Hofmeier gehen auf das Technische Gymnasium der GS in Donaueschingen. Dass ihre Chemielehrerin nicht auf Lehramt studiert hat, macht für sie keinen Unterschied. | Bild: Daniel Vedder

Dass Maier nicht auf Lehramt studiert hat, wissen sie. Dennoch fühlen sich die Schüler gut aufgehoben. „Ich finde, man merkt keinen Unterschied. Eher im Gegenteil, man merkt die Berufserfahrung“, erklärt Moritz Hofmeier, der die elfte Klasse des Technischen Gymnasiums auf den GS besucht.

Eine Meinung, die Schulleiter Jäger teilt: „Die Qualität des Unterrichts wird durch die berufliche Erfahrung gesteigert.“ Daher empfindet er Direkteinsteiger als einen „Riesengewinn“ für sein Kollegium.

Der Notnagel wird zum Anker

Neid oder Missgunst von Kollegen schlugen der Direkteinsteigerin bislang nicht entgegen. Von allen Seiten fühle sie sich geschätzt. „Auch hier im Kollegium spüre ich nicht, dass ich anders behandelt werde“, berichtet Maier.

Was auch damit zusammenhängt, dass Direkteinsteiger längst keine Ergänzung mehr sind. „An beruflichen Schulen sind sie fast essenziell, damit wir den Unterricht versorgen können“, bilanziert Jäger die aktuelle Situation.

Rainer Jäger ist Schulleiter der Gewerblichen Schulen. Etwa ein Drittel seines Kollegiums besteht aus sogenannten Direkteinsteigern. | Bild: Daniel Vedder

Etwa ein Drittel der 60 Lehrkräfte in seinem Kollegium bestehe mittlerweile aus Direkteinsteigern. Auch er unterrichtet 16 Stunden in der Woche, und zwar Mechatronik und Physik.

Lehrerverband ist zwiegespalten

Und nicht nur Gewerbeschulen sind vom Lehrkräftemangel betroffen. Ob das Direkteinsteigermodell auch an allgemeinbildenden Schulen eine tragende Säule werden kann, wissen Maier und Jäger nicht. Die Anforderungen seien zu unterschiedlich.

Auch Gerhard Brand, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), sieht Unterschiede. Fachlich seien Direkteinsteiger gut gerüstet für praktisch orientierte berufliche Schulen. An allgemeinbildenden Schulen gehe es neben der Fachbildung aber vor allem um Didaktik und Erziehung. „Das ist ein großer und wichtiger Teil des Studiums, der Direkteinsteigern fehlt.“

In berufsorientierten Fächern an Gewerbeschulen sind Direkteinsteiger längst etabliert. | Bild: Daniel Vedder

Vor allem, dass für das Unterrichten an Grundschulen ein Bachelorabschluss bereits ausreicht, stört Brand. „Damit verwässern wir die pädagogische Expertise.“ Hier seien die Klassen noch sehr heterogen und die pädagogischen Anforderungen an Lehrer besonders groß.

Dennoch sieht er die Notwendigkeit ob der Notlage. „Ich sitze nicht im Elfenbeinturm. Wir brauchen Direkteinsteiger, aber sie müssen dann auch top ausgebildet sein.“ So sieht er etwa auch in Oberstufen an Gymnasien einen Mehrwert. Hier liege der Fokus stärker auf dem Fachlichen. Statt der aktuell zwei Jahre wünscht er sich noch ein drittes Jahr Ausbildung.

Studie zum Lehrkräftemangel Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) veröffentlichte 2022 eine Studie zur Zukunft des Lehrkräftemangels in Baden-Württemberg. Sie erwartet mindestens 16.000 fehlende Lehrkräfte bis zum Jahr 2035. Fast 65.000 Stellen müssen bis dahin neu besetzt werden. Erwartet werden aber nur etwa 48.000 nachkommende Lehrer, die bis dahin ihr Referendariat beendet haben.

Arbeitslosigkeit Der Eindruck täuscht: Trotz sinkender Zahlen steigt die Arbeitslosigkeit Das könnte Sie auch interessieren

Ein schwerer Schritt

Klar ist auch: Direkteinsteiger müssen große Abstriche machen. Das Einstiegsgehalt liegt laut Schulleiter Jäger unter 3000 Euro Brutto im Monat. Für Menschen, die häufig schon Familien haben und bereits besser verdienten, zu wenig. Dazu kommt das anstrengende Pendeln zwischen Freiburg und Schule im ersten Jahr.

Ohnehin ist der Lehrberuf für Maier eine Frage von „Beruf oder Berufung“. Viele, die den Direkteinstieg versuchen, brechen ihn wieder ab. Isabel Maier fühlt sich in ihrem neuen Job aber pudelwohl. „Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ich würde es immer wieder machen.“

Sehen Sie hier eine Videoreportage über Quereinsteigerin Isabel Maier.