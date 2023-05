Heitere Tage kündigt Meteorologin Britta Siebert-Sperl für das kommende Pfingstwochenende und die erste Ferienwoche auch für den Schwarzwald-Baar-Kreis und angrenzende Regionen an.

Ein umfangreiches Hochdruckgebiet Namens Vera breitet sich in den kommenden Tageinen aus, sagt die Expertin. Somit werde die Wetterlage überwiegend trocken und schön.

Optimale Bedingungen für Fahrradtouren

Das seien optimale Bedingungen für Fahrradtouren in der ganzen Region. Aber Achtung, warnt Siebert-Sperl die bislang nicht gerade sonnenverwöhnten Schwarzwälder und Baaremer: Die Sonne scheint sehr intensiv am hellblauen Himmel, so stark wie sonst im August oder September.

Meteorologin Britta Siebert-Sperl von Wetterkontor (Archivbild). | Bild: Karsten Sperl

Konkret bedeutet das: Der UV-Index liege bei 7 bis 8. Das heißt, wer sich 20 Minuten ungeschützt in der Sonne aufhält, laufe Gefahr einen Sonnenbrand, zu bekommen. Daher rät die Wetterfrau: Wer rausgeht, sollte sich kräftig mit Sonnenschutz eincremen.

Eventuell kleine Schauer nach Pfingsten

Nach dem Pfingstwochenende wird die Wetterlage ein klein wenig unruhiger und es kann zu kleinen lokalen Schauern kommen. Wo genau, kann Britta Siebert-Sperl nicht voraussagen: „Das wäre Kaffeesatz-Lesen.“ Doch auch wenn es regne, sei die „Rote-Nasen-Prävention“, so die Meteorologin, mit Sonnencreme angesagt.

Gesamtwetterlage stabil und sonnig

Der Ausblick klingt immer noch verheißungsvoll: Im Gesamten bleibe die Wetterlage in den nächsten zwei Wochen in der Region recht stabil und sonnig, sagt Siebert-Sperl. Die „mäßig warmen Temperaturen“ betragen laut der Meteorologin dann am Tag um die 20 Grad. Nachts wird es kühler und oft noch einstellig zwischen sechs und neun Grad sein, so die Prognose vom 25. Mai.

Wassertemperaturen noch kühl

Darf man sich da etwa schon auf erste Schwimmrunden in einem der Seen der Region freuen? Die Wassertemperaturen sind in den nächsten zwei Wochen eher etwas für „Hartgesottene“, meint Siebert-Sperl. Und wer einen Ausflug an den Bodensee plant: Hier beträgt die Wassertemperatur zurzeit 16 Grad.

