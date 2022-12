Gar nicht weihnachtlich: 27 Christbäume haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag vom Verkaufsgelände auf dem Parkplatz des Kauflandes im Bereich Saline gestohlen.

Die Diebe überwanden laut Mitteilung der Polizei eine provisorische Absperrung, die um die zu verkaufenden Christbäume aufgestellt war, und nahmen 27 Bäume im Gesamtwert von über 800 Euro mit. „Für den Abtransport müssen die Täter ein entsprechendes Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben“, vermutet die Polizei.

Wohin können sich Zeugen wenden? Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag entsprechende Wahrnehmungen im Bereich des Kauflandparkplatzes in Rottweil gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (0741/477-0) in Verbindung zu setzen. Hinweise zu den Astdieben in Fischbach nimmt die Polizei in VS-Villingen unter der Telefonnummer 07721/601-0, entgegen.

Bereits am Dienstag, 13. Dezember, haben Unbekannte im Niedereschacher Ortsteil Fischbach mehrere Äste abgesägt. Die Tat ereignete sich am Waldrand in der Königsbergerstraße, etwa 200 Meter vor der Einmündung zur Straße Pfaffenberg, teilt die Polizei mit.

Die Unbekannten gingen demnach mit einem Radlader zu Werke und sägten an vier Fichten in einer Höhe von fünf Metern mehrere Äste ab. Diese sind, laut dem Waldbesitzer, nicht als Feuerholz geeignet und dürften nach seiner Einschätzung von den Tätern eher als Weihnachtsschmuck benutzt werden. Geschätzter Schaden: 100 Euro.