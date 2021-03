von Klaus Dorer

Immer, wenn im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen die Natur erwärmen, kommen sie aus ihren Winterquartier: Die Kröten und andere Amphibienarten. Insgesamt 13 verschiedene Arten gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis. Darunter sind auch die stark gefährdete Geburtshelferkröte, die Gelbbauchunke oder die Kreuzkröte, der Laubfrosch und der Kammmolch.

Die Tiere machen sich bald auf die anstrengende und nicht minder gefährliche Wanderung zu ihren Laichplätzen. Durch den Wintereinbruch in dieser Woche, verzögert sich die lange Reise aber noch ein wenig, sagen die Experten. Ab spätestens beim nächsten größeren Regen wandern die nützlichen Tiere dann in großen Heerscharen zu ihren Laichplätzen. Auch in Brigachtal. Hier müssen sie eine stark befahrene Landesstraße Richtung Grüningen queren. Damit möglichst viele ihre Laichplätze unversehrt erreichen können, wurden bereits jetzt wieder viele Warnschilder an den potentiellen Wanderstrecken der Tiere aufgestellt, welche die Autofahrer zu besonderer Aufmerksamkeit auffordern sollen. Die kritischen Stellen sind mit grünen, recht stabilen Schutzzäunen versehen.

An beiden Seiten der Fahrbahn werden die auf diese Weise abgefangenen Tiere von ehrenamtlichen Tierschützern in Eimern eingesammelt. Danach werden sie auf der anderen Seite sicher wieder abgesetzt. Trotz dieser aufopferungsvollen Arbeit der Helfer, die bei Wind und Wetter unterwegs sind, lassen viele der Amphibien ihr Leben. Damit neben den Tieren auch die Helfer unbeschadet ihre Arbeit verrichten können, sollten die Autofahrer ihre Geschwindigkeit drosseln. Denn der Luftsog von zu schnell vorbeifahrenden Autos kann tödlich sein für die Tiere, da sie innere Verletzungen erleiden. Und schon in einigen Wochen erfolgt der Rückzug vom Laichgewässer zurück zum Startpunkt. Auch diese Rückwanderung ist natürlich nicht minder ungefährlich.

Wer beim Amphibienschutz mithelfen möchte, kann sich an die Naturschutzbehörde beim Landratsamt wenden: Telefon (07721) 9 13 76 04, Mail: naturschutz@lrasbk.de