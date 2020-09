von Hans-Jürgen Götz

Als erste Messe nach dem Corona-Lockdown konnte IHK- Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd zusammen mit VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth die Jobs for Future auf dem Schwenninger Messegeländer eröffnen. Die deutlich reduzierte Anzahl von Ausstellern auf rund ein Drittel des Vorjahres sorgt für großzügige Belegung der Hallen und breite Gänge zwischen den Ständen.

Azubi-Verträge jetzt noch möglich

Hakenjos-Boyd wies in Ihrer Rede ausdrücklich darauf hin, dass Ausbildungsverträge auch jetzt noch nachträglich geschlossen werden können. Auch die Aussteller suchen immer noch fieberhaft nach Nachwuchs in fast allen Berufsfeldern. Allgemein wird vermutet, dass dieses Jahr aufgrund der allgemeinen Umstände das Thema Berufswahl bei den Jugendlichen leicht ins Stocken gekommen ist oder eben einfach alle irgendwie später damit starten.

IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Um so positiver überrascht waren viele Aussteller, dass gestern gleich zu Beginn sehr viele Jugendliche die Chance zum Messebesuch genutzt haben. Auch wenn sich die Beratungsgespräche hinter Plexiglasscheiben etwas befremdlich anfühlen, so nutzen doch alle diese Messe, um sich einen generellen Überblick über Ausbildungsberufe und Weiterbildungsmöglichkeiten zu verschaffen. So reicht das Angebot von der Nudelmanufaktur über die technischen Berufe bis hin zum Gesundheitswesen und zu Aufgaben im behördlichen Bereich.

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum ist als großer Arbeitgeber ebenfalls auf der Messe vertreten. Da dürfen interessierte Jugendliche gerne mal vorfühlen, was eine Endoskopie oder moderne Operationsmethoden so so mit sich bringen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Trischa Mann aus Sulz ist mit ihren Schulfreunden unterwegs und hat sich bereits im Vorfeld über das Internet über die Angebote auf dieser Messe informiert. „Ich versuche für mich noch herauszufinden, ob ich eher einen kaufmännischen Beruf wählen will oder doch eher etwas im Bereich der Mechatronik“, sagt sie.

Home-Office ein Argument

Regina Würzburger von der Steuerberaterkammer Südbaden ist schon seit vielen Jahren auf solchen Messen unterwegs. „Neuerdings kann ich mit Themen wie Job-Sicherheit und Möglichkeit für Home-Office-Arbeitsplätze wieder viel Interesse für unser Berufsfeld wecken“, konstatiert sie.

Antonio Henninger aus Triberg darf im Lastwagen Probe sitzen. Beim MAN-Service werden Mechatroniker-Azubiplätze geboten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Antonio Henninger aus Triberg wird nächstes Jahr erst mit der Schule fertig sein, nutzt aber jetzt schon die Gelegenheit, seinen möglichen Berufswunsch schon vorher gezielter eingrenzen zu können. Dass in einem modernen LKW inzwischen sehr viel Elektronik und Software verbaut wird, hat auch ihn überrascht und seinen Blick auf die Tätigkeitsbereiche eines Mechatronikers erweitert.

Peter Burgbacher zeigt den Jugendlichen das Aufgabenspektrum eines Mechatronikers in der LKW-Wartung. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Für Peter Burgbacher von der MAN Niederlassung in Villingen beweist das um so mehr, wie wichtig eine Präsenz auf dieser Messe für seine Firma ist. Und wer kann schon mit so einem großen Ausstellungsobjekt wie einem 18 Tonner interessierte Jugendliche zu einem informativen Gespräch anlocken?

Die Master-Studenten Marvin Köpff (links) und Ferdinand Glunk auf Bewerbungs-Tour. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch die beiden Master-Studenten Ferdinand Glunk und Marvin Köpff nutzen die Gelegenheit, einen potentiellen Arbeitgeber für ihren Berufseinstieg nach dem Studium zu finden. Auch sie haben sich im Vorfeld gezielt informiert und haben bereits ihre kompletten Bewerbungsunterlagen dabei.

Polizeihauptkommisarin Ulrike Widmann berät Josef Prenn über die Berufsmöglichkeiten bei der Polizei. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Messe dient aber auch zur Orientierung für Quereinsteiger oder Berufswechsler. Josef Prenn aus Trossingen hat zwölf Jahre als Berufssoldat bei der Bundeswehr gearbeitet. Auch er weiß ziemlich genau, welche Berufsfelder für ihn in Frage kommen, und so nutzt er die Messe zur ganz konkreten Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitgebern. Akribisch arbeitet er im Beratungsgespräch mit Polizeihauptkommisarin Ulrike Widmann seine vorbereitete Frageliste ab, damit er für sich eine perfekte Entscheidungsgrundlage erstellen kann.

Jobs for Future Messe auf dem Messegelände in Schwenningen, am Eröffnungstag (24.9.2020)..Intensive Beratungsgespräche nur mit Plexiglasscheibe. | Bild: Hans-Juergen Goetz

So bietet diese Messe nicht nur für jugendliche Berufsanfänger etwas, sondern auch für jeden, der umsatteln will oder generell auch nach passenden Weiterbildungsmöglichkeiten sucht. Und kaum eine andere Plattform bietet Arbeitgebern solch eine optimale Möglichkeit, sich potentiellen Kandidaten zu präsentieren und schon erste Sondierungsgespräche zu führen.