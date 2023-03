Das Diakonische Werk im Schwarzwald-Baar-Kreis hat Geld zu verteilen. Gedacht ist es für Menschen, die auf Grund hoher Energiepreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Diese können sich an eine der Beratungsstellen in Villingen, Schwenningen, Donaueschingen oder St. Georgen wenden.

Das Besondere an diesem Angebot: Falls die Betroffenen keine Ansprüche gegenüber staatlichen Leistungsträgern haben, gibt es nun noch eine weitere Option: Sie können Leistungen aus dem Energienothilfefonds der Evangelischen Landeskirche in Baden und Württemberg erhalten.

Je nach Notlage können pro Haushalt einmalig bis zu 1000 Euro ausgezahlt werden. Möglich wird diese konkrete Hilfeleistung der Kirche, weil diese auf zusätzliche Einnahmen durch die Auszahlung der Energiepreispauschale verzichtet.

Sie möchten Hilfesuchende unterstützen, die ihre Energiekosten kaum zahlen können: Elke Armbruster, Angela Kreutter und Luitgard Schmieder (von links) von der Diakonie. | Bild: Ina Klietz

Kirchensteuer auf Energiepreispauschale wird umgewidmet

Von der profitiert die Kirche nämlich indirekt mit. Die Energiepreispauschale wurden Enden vergangenen Jahres von der Bundesregierung ausgezahlt. Der Einmalbetrag in Höhe von 300 Euro, den viele erhielten, musste allerdings versteuert werden – also fiel bei Kirchenmitgliedern auch Kirchensteuer an.

Diesen Anteil an Kirchensteuer will die Evangelische Landeskirche an Menschen in Not, die von Stromsperre oder Wohnungsverlust auf Grund der hohen Energiekosten bedroht sind, weiterreichen. Die Badische Landeskirche hat zunächst 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Übrigens: Die Katholische Kirche verwendet diese Einnahmen ebenfalls für Hilfefonds.

Bislang stehen 15.000 Euro zur Verfügung

Das Schwenninger Büro der Diakonie verfügt dafür momentan über ein Budget von 15.000 Euro. „Wenn wir mehr Geld brauchen, werden wir dies unkompliziert erhalten,“ erklärt Angela Kreutter, die stellvertretende Geschäftsführung und Leiterin der Beratungsstelle in Schwenningen.

Für die Betroffenen dürfte das Problem mit dem Winter nicht vorbei sein – sondern jetzt erst bevorstehen. „Die große Welle kommt mit den Jahresabrechnungen“, ahnt Luitgard Schmieder, Leiterin der Sozial- und Lebensberatung bei der Diakonie. Dann stehen die Haushalte vor hohen Nachzahlungen, die einige nicht aus eigenen Mitteln leisten können.

Hilfe bei hohen Energiekosten Wer Anspruch hat Anspruchsberechtigt sind Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen, die aber trotz ihrer prekären Situation keine staatlichen Transferleistungen wie Arbeitslosengeld oder Bürgergeld erhalten. „Alte, Arme, Alleinerziehende, Ausländer – das ist unsere Zielgruppe,“ erklärt Luitgard Schmieder, Leiterin der Sozial- und Lebensberatung. Hilfesuchende können sich an folgende Beratungstellen wenden: Diakonisches Werk Villingen 07721 845150; Diakonisches Werk Schwenningen 07720 301 341, Diakonisches Werk Donaueschingen 0771 2940, Diakonisches Werk St. Georgen 07724 1876. Wie geprüft wird Die Bedürftigkeitsprüfung ist ein Teil des Beratungsprozesses. Hier erfahren die Hilfesuchenden, ob sie Anspruch auf Leistungen von staatlichen Einrichtungen haben und damit ihre Einkommenssituation verbessern können. Gleichzeitig wird mit den Betroffenen darüber nachgedacht, was sie selbst tun können, um mit den vorhandenen Mitteln besser auszukommen. Was gezahlt wird Nach eingehender Prüfung entscheiden die Beraterinnen über die Höhe der bis 1000 Euro gedeckelten Einmalzahlung. „Es richtet sich nach der Notlage,“ erklärt Angela Kreutter. Da die Leistungen zweckgebunden sind, werden sie nicht an den Hilfesuchenden ausgezahlt, sondern direkt an das Energieunternehmen oder den Vermieter überwiesen.

Villinger sehr zurückhaltend beim Bitten um Hilfe

„Wir wollen, dass das Geld zu den Menschen kommt, für die es gedacht ist,“ betont Diakonie-Geschäftsführerin Elke Armbruster. Sie und ihre Kolleginnen hoffen darauf, dass auch Menschen die Leistungen in Anspruch nehmen, die sich bisher gescheut haben, um Hilfe zu bitten. Insbesondere im Stadtbezirk Villingen seien die Menschen diesbezüglich sehr zurückhaltend, weiß die Geschäftsführerin.

Die drei Fachfrauen hoffen, dass sich in dieser Situation möglichst viele Hilfesuchende an sie wenden. „Wir wollen das Geld zu 100 Prozent ausschütten,“ erklärt Elke Armbruster. „Und zwar dahin, wo es hingehört.“