von Felicitas Schück

Eine paar zarte weiße Flocken gab es diese Woche. Doch kaum waren sie gefallen, waren sie auch schon wieder weg. Der Winter lässt auf sich warten und damit auch die Freuden des Wintersportes. Das merken auch diejenigen, die eigentlich gerne eine weiße Winterpracht bräuchten.

„Da müsste es aber schon einen halben Meter hinschneien, damit das reicht“, meint Fabian Bönecke, Teamleiter für Tourismus und Marketing in Unterkirnach zur Frage, ob man bald Ski fahren kann. Momentan seien nicht viele Feriengäste vor Ort.

„Zwischen den Jahren war das ganz anders“, berichtet Bönecke. Nach Dreikönig sei es deutlich ruhiger geworden. Das touristische Januarloch lässt grüßen. Doch auch zu Weihnachten und an Neujahr fehlte der Schnee im Schwarzwald, auf den sich Touristen eigentlich freuen.

Fabian Bönecke, Teamleiter Tourismus und Marketing in Unterkirnach, empfiehlt Feriengästen jetzt außer Wanderungen die Veranstaltung „Fisch und Cider“.

Starker Rückgang in Schönwald

„Deutlich weniger“ Feriengäste wurden im noch höher gelegenen und noch mehr auf Wintersport eingestellten Schönwald registriert. Julia Fettich, Mitarbeiterin des dortigen Tourismusbüros, spricht von Einbußen. „Wir haben einen starken Rückgang festgestellt. Zahlen liegen uns aber noch nicht vor.“ Doch die Tendenz ist klar.

Schnee und Sicht bis zu den Alpen, ideal zum Wandern ist das Ackerloch in Unterkirnach.

Die Fasnet lockt im Februar

In Schönwald hofft man nun auf den Februar. Nicht nur, weil es dann möglicherweise mehr Schnee geben könnte. „Da ist dann Fasnacht und die Gäste kommen auch deswegen“, weiß Julia Fettich.

Wandern und Schwimmen

Doch sowohl in dem Wintersportort als auch in Unterkirnach mit der Hapimag-Ferienanlage gibt es momentan noch Touristen, wenn auch deutlich weniger als vor Neujahr. Was machen die dann, wenn es keinen Schnee gibt?

Wandern statt Skifahren ist jetzt angesagt. Das Foto zeigt den sogenannten „Rentnerweg“ bei Unterkirnach.

„Wandern“, so lautet die spontane Antwort in Unterkirnach und Schönwald. Dem Schwimmen in den Hallenbädern wie in den Vorjahren setzen die Schließung des Aqualino und des Schönwälder Hallenbades (aufgrund der Energiekosten) Grenzen. „In St. Georgen gibt es ein Hallenbad und sonst ja das Solemar in Bad Dürrheim“, sagt Julia Fettich.

Fisch und Cidre

Abgesehen von der Fasnet im nächsten Monat bieten beide Orte Attraktionen für Feriengäste noch im Januar. Fabian Bönecke hebt hervor, dass es demnächst wieder „Fisch und Cider“ in der Kirnachmühle gibt, nämlich am 25. Januar um 18 Uhr. Gebucht werden kann die mit 48 Euro für vier Gänge nicht ganz billige Veranstaltung, die 2,5 Stunden dauert, bei der Tourist-Info in Unterkirnach. „Es lohnt sich, der Preis ist angemessen“, empfiehlt Bönecke.

Reise in die Vergangenheit

Schönwald führt seine Feriengäste in die Vergangenheit im Schwarzwald. An bisher drei Sonntagen findet im Kulturdenkmal Reinertonishof die „Reise in die Vergangenheit“ statt, und zwar sonntags am 15., 22. Und 29. Januar jeweils von 13 bis 16 Uhr.

Wandern statt Skifahren ist jetzt angesagt. Das Foto zeigt den sogenannten „Rentnerweg“ bei Unterkirnach.

Spannend zu werden verspricht eine Abendveranstaltung im Café Näbbe Duss im Februar mit Punsch und Snacks. Geboten wird eine „Schneebar“. Zu dieser führt ein „Handwerkspfad“, wo altes Handwerk gezeigt werden soll. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. Februar jeweils von 17 bis 22 Uhr statt.

Das Tourismusprogramm Näheres zu den Touristikprogrammen gibt es bei der Tourist-Info Unterkirnach, Telefon 07721/800837 oder im Tourist-Büro Schönwald, Telefon 07722/860831.