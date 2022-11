Behörden wie Stadtverwaltung und Landratsamt verbreiteten stolz vorab die Botschaft, sie würden den Brückentag an Halloween nutzen zum Energiesparen. Behördendienste seien deshalb erst wieder nach Allerheiligen ab Mittwoch möglich.

Und dann das: Montagabend meldeten sich Leser beim SÜDKURIER und machten auf ein hell erleuchtetes Landratsamt am Hoptbühl aufmerksam. Kann das wirklich wahr sein? Eine Vor-Ort-Überprüfung ergab: Großer Sitzungssaal, Gänge im Obergeschoss aber auch Bereiche wie die KFZ-Zulassung waren hell erleuchtet.

Nutze das Landratsamt den Energiespar-Tag am Ende doch für etwas anderes, etwa zur Teppichbodenreinigung im Sitzungssaal? Nach einer halben Stunde vor Ort hatte sich im gläsernen Bau nichts bewegt. Das Licht brannte noch immer. Was war das jetzt?

Als die Behörde ihren Energiespartag am Mittwoch beendet hatte, fragte der SÜDKURIER nach. Das Ergebnis: Das Amt räumt die Beleuchtung ein, allerdings nicht überall, wo tatsächlich alle Lampen zu brennen schienen.

„Es ist richtig, dass...“

Wörtlich heißt es von Heike Frank, Sprecherin des Landratsamts: „Es ist richtig, dass am Montagabend im Landratsamt Licht brannte, dies war jedoch räumlich und zeitlich begrenzt.“

Und weiter: „Das Licht brannte im Foyer hin zum Treppenhaus und zum Zugang zur Tiefgarage, also in den Gängen. Der Rest des Gebäudes war zu dem von Ihnen genannten Zeitpunkt dunkel.“

Und dann noch ein Erklärungsversuch: „Am Montag waren vereinzelt Mitarbeiter des Landratsamtes tätig, auch im Außendienst, um Kontrollen durchzuführen. Hierfür wird in der Regel ein Dienstwagen verwendet, so dass ein Kollege oder eine Kollegin vermutlich den Dienstwagen zu dieser Zeit zurückgebracht und deshalb das Licht in den Gängen angeschaltet hat.“ Abschließend die Sprecherin: „Grundsätzlich wird das Licht in regelmäßigen Abständen im gesamten Landratsamtsgebäude komplett ausgeschaltet.“

Wer die Bessermacher sind

Und wie war das am Halloween-Abend anderswo? Zum Beispiel bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, die ebenfalls den Brückentag zum Energiespartag deklariert hatte? Nach dem Besuch des Landratsamts inspizierte der SÜDKURIER auch das Villinger Rathaus. Hier schien alles perfekt geklappt zu haben. Alles dunkel, nirgendwo auch nur ein kleines Licht. Wie es scheint, ist die VS-Stadtverwaltung im Energiesparen deutlich konsequenter als das Landratsamt.