von sk

Seit einigen Tagen fliegt Rettungshubschrauber Christoph 11 mit fünf Rotorblättern: Die DRF-Luftrettung hat am Wochenende an der Station Villingen-Schwenningen den ersten Hubschrauber des Typs H145 in Betrieb genommen, der nachträglich von vier auf fünf Hauptrotorblätter umgebaut wurde. Eine Weltpremiere, wie die DRF-Stiftung mitteilt.

Die Umrüstung biete Vorteile für Besatzung und Patienten. So liege der Rettungshubschrauber beispielsweise ruhiger in der Luft, was den Patienten mehr Komfort biete. Außerdem könne die Maschine im Vergleich zu ihrem Vorgänger bei gleicher Leistung mit einer höheren Nutzlast fliegen.

Das erlaube es der Crew unter anderem, auf spontane Anforderungen am Einsatzort besser zu reagieren, denn sie kann zum Beispiel zusätzliches medizinisches Personal aufnehmen. Innerhalb der nächsten drei Jahre plant die Luftrettungsorganisation, alle ihre Hubschrauber dieses Typs von vier auf fünf Rotorblätter umzustellen.