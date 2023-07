Nanu, ist denn etwa schon wieder Weihnachten – und warum ist es dann bloß so heiß? Der Gedanke mag einem unwillkürlich in Königsfeld durch den Kopf schießen. Zwei große Herrnhuter Sterne zieren Anfang und Ende der örtlichen Einkaufsmeile in der Friedrichstraße.

Sie sind Teil des neuen Konzepts „Einkaufen unter einem guten Stern“. Einigen Königsfeldern jedoch stößt der Anblick außerhalb der Adventszeit sauer auf – sie haben eine Unterschriftenaktionen gegen den Reklamestern gestartet.

Königsfelds ganz besondere Stimmung

Die traditionsreichen, vielzackigen Herrnhuter Sterne locken seit Generationen Menschen von weither nach Königsfeld, die in der Vorweihnachtszeit diese ganz besondere Stimmung genießen wollen.

In der ganzen Region ist die Gemeinde für dieses Leuchten bekannt – ein Alleinstellungsmerkmal, wie es in der Marketingsprache so schön heißt, das nun auch zu Vermarktungszwecken genutzt werden soll. Zwei große Sterne glänzen nun das ganze Jahr in Königsfeld.

Der große Herrnhuter Stern soll allen zeigen, dass hier der historische Ortskern von Königsfeld und die Einkaufstraße beginnen. | Bild: Burger, Tatjana

Wahrlich keine Sternstunde für Königsfeld, finden allerdings drei Bürger. Renate und Dietrich Siebörger sowie Hans Beat Motel können den Sternen-Anblick mitten im Sommer langsam nicht mehr ertragen: Es sei geschmacklos, ja, sogar ein Missbrauch, dass der Herrnhuter Stern nun das ganze Jahr zu Werbezwecken leuchtet, ärgern sie sich.

„Je länger man das anschauen muss, desto schlimmer wird es“, findet Renate Siebörger. Der auffällige Schmuck, so betont sie, sei schließlich ein christliches Zeichen für Weihnachten und die Adventszeit. „Er soll darauf hinweisen, dass Christus in die Welt gekommen ist“, betont Hans Beat Motel.

Ganz besondere Sterne Vor über 160 Jahren im Schoß der Herrnhuter Brüdergemeine entstanden, gilt der Herrnhuter Stern als Ursprung aller Weihnachtssterne. Anfang des 19. Jahrhunderts leuchtete der erste Stern aus Papier und Pappe in den Internatsstuben der Herrnhuter Brüdergemeine. Von einem Erzieher im Mathematikunterricht erdacht, diente er zum Vermitteln eines besseren geometrischen Verständnisses. Auch an den Zinzendorfschulen in Königsfeld wurden die Sterne früher im Mathematikunterricht gebastelt.

Jesus als kleines Kind an Weihnachten – „er hatte mit Shopping und dem ganzen Rummel sicher nichts am Hut“, ist Renate Siebörger erbost. „Ein guter Stern leitet einen ja nicht zum Einkaufen“, findet auch Dietrich Siebörger. Außerdem, so sind sich alle drei sicher, könnten zwei Herrnhuter Sterne im Sommer sicher keine neuen Kunden in die Königsfelder Geschäfte locken.

Die dazugehörigen Werbebanner, hier am Königsfelder Aldi-Parkplatz, sorgen ebenfalls für Ärger und Unmut. | Bild: Burger, Tatjana

Doch was sagt eigentlich die Kirche in Königsfeld zur Sternen-Werbung? „Wir haben auch unsere Schwierigkeiten damit“, so Gabriele von Dressler, Pastorin und Vorsitzende des Ältestenrats der Brüdergemeine im Ort.

Der bekannte Stern solle nicht als Lockmittel für kommerzielle Dinge dienen. Als noch schlimmer empfinde man allerdings die dazugehörigen Banner mit dem Webeslogan an den Ortseingängen und auch am Lärmschutzzaun direkt neben dem Aldi-Markt. „Das geht gar nicht“, so von Dressler.

Renate und Dietrich Siebörger und Hans Beat Motel wollen die Sache nicht einfach auf sich beruhen, die Sterne nicht einfach hängen lassen und haben eine Unterschriftenaktion gestartet.

„Die Reaktion im Ort war schon gut“, so Renate Siebörger. Außerdem haben die drei einen Protestbrief sowohl an die Kirchenleitung in Herrnhut als auch an Bürgermeister Fritz Link geschrieben.

Wo kann man unterschreiben? Unterschriftenlisten liegen bislang im Eine-Welt-Laden sowie in der Buchhandlung Hornscheidt in Königsfeld aus, weitere sollen hinzukommen, kündigen die Initiatoren an. Auch nach den Gottesdiensten wollen sie mit den Listen herumgehen und Unterstützung sammeln.

Der Rathauschef zeigt sich unterdessen befremdet vom Vorgehen der Bürger. Es werde schließlich nicht wie im Advent die ganze Friedrichstraße mit Sternen geschmückt, sondern einfach mit zwei – übrigens neuen – Exemplaren auf den historischen Ortskern und die Einkaufsstraße aufmerksam gemacht, so Link.

Für Ortsunkundige sei in der Vergangenheit oft nicht gut erkennbar gewesen, wo genau das Zentrum sich befindet.

Ein Hinweis auf die religiösen Wurzeln der Gemeinde

„Wir wollten nicht einfach irgendwas aufhängen“, erläutert der Rathauschef. Der bekannte Stern mit den vielen Zacken stehe schließlich für die Gründung Königsfelds durch die Herrnhuter Brüdergemeine.

„Wir weisen hier auf die religiösen Wurzeln der Gemeinde hin“, so Fritz Link. Zudem sei der Stern auch ein Symbol für christliche Hoffnung und Erwartung – und diese beiden Aspekte seien schließlich das ganze Jahr über wichtig.

Der Stern des Anstoßes hängt am Eingang in die Friedrichstraße. | Bild: Burger, Tatjana

Er habe, so Link, für die Aktion auch die Erlaubnis der Sternenmanufaktur in Herrnhut eingeholt, die die Sterne produziert und in die ganze Welt verkauft.

Für Renate und Dietrioch Siebörger sowie Hans Beat Motel kein Freibrief: „Dabei handelt es sich um ein Wirtschaftsunternehmen. Sie spricht nicht für die Kirche, diese wertet den ideellen Wert des Sterns“, argumentieren sie.

Das Thema kommt wieder auf den Ratstisch

Fritz Link will das Thema nun nichtöffentlich noch einmal im Rat besprechen. Dafür, die Sterne des Anstoßes noch einmal abzuhängen, sehe er aber derzeit keinen Grund. „Wir bedauern aber natürlich, wenn wir religiöse Gefühle verletzt haben“, so das Gemeindeoberhaupt.