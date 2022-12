Eigentlich seien Haare viel zu schade, um achtlos im Müll zu landen, sagt Melanie Füchter.

Die Friseurin aus Furtwangen muss es wissen: Seit 25 Jahre schneidet sie Haare, kurze, lange, glatte, gelockte– und eins störte schon immer: All der Müll, der in ihrem Salon anfiel.

Die Haare musste sie wegwerfen

Um ihn zu vermeiden, setzt Füchter mittlerweile auf Farben in Dosen statt in Tuben, auf Verpackungen aus Zuckerrohr, die biologisch abbaubar sind. Und auf Alufolie, die recycelt werden kann.

Nur wenig Haar eignet sich für Perücken

Doch: Die Haare. Die kostbaren Haare landeten immer im Müll. „Es eignet sich ja nur wenig Haar zur Wiederverwertung als Perückenhaar“, sagt sie. Denn: Dafür müssten sie 30 Zentimeter lang sein. Klingt wenig? Doch: In der Praxis seien die abgeschnitten Haarbüschel oft deutlich kürzer.

Die Initiative

Umso erstaunter ist Füchter, als sie durch eine Bekannte von der Organisation „Hair help the oceans“ – zu Deutsch: Haare helfen den Meeren – erfährt, die die Filterfähigkeit von Haaren nutzt, um Meere von Öl zu reinigen.

Hier schwimmen die verpackten „Haarstrümpfe“ im Wasser: Die Haare darin saugen das Öl auf. | Bild: Emidio Gaudioso

„Hair help the Oceans“ orientiert sich dabei an der französischen Initiative „Coiffeurs Justes“, die schon seit 2015 Haare in verschmutzen Gewässern einsetzt. „Die Story klang erstmal schräg“, erinnert sich Füchter. Können Haare wirklich den Meeren helfen?

„Aber eigentlich ist es logisch. Gerade, weil man als Friseurin die Eigenschaften der Haare kennt – und weiß, dass sie viel Fett aufsaugen und diese Funktion nach dem Schneiden auch nicht verlieren“, sagt sie. Und dachte damals sofort: Da mache ich mit.

Melanie Füchter in ihrem Friseurstudio. | Bild: Daniela Biehl

Auch die Kunden hätten positiv reagiert: „Es ist für viele ein schönes Gefühl zu wissen: Mein Haar saugt gerade das Öl aus dem Meer.“

Ein Kilogramm Haar, so erklärt es „Hair Help the Oceans“ Gründer Emidio Gaudioso, selbst Friseur in Niedersachsen, könne acht Kilogramm Öl aus dem Wasser filtern. Und Seen, Flüsse und Meere zudem auch von Sonnenmilch reinigen.

Einsatz auf Mauritius

Im Sommer 2019 kamen die Haarfilter etwa vor Mauritius zum Einsatz, als dort ein Frachter auf Grund lief und mehrere Tausend Tonnen Öl verlor.

Das Öl im Wasser wird entweder durch sogenannte „Haarstrümpfe“ aufgesogen oder durch schwimmende „Filzmatten „. Eine solche „Filzmatte“ ist auf dem Bild zu sehen. | Bild: Emidio Gaudioso

Dafür eignen sich im Grunde alle Haare, also auch getönte oder gefärbte. Füchter sammelt sie in einem Karton, der etwa alle drei Monate, wenn er voll ist, und gut neun Kilo wiegt, von „Hair help the Oceans“ abgeholt wird.

Die Initiative hat die Haare erst in Nylonstrümpfe gepackt – um so schwimmende Bojen zu entwerfen. Mittlerweile werden statt des Nylons recycelte Materialien verwendet.

Die verpackten „Haarstrümpfe“. | Bild: Emidio Gaudioso

Doch das Prinzip bleibt dasselbe: Während das Öl von Haaren aufgesogen wird und in den Bojen bleibt, fließt das Wasser aus dem Strumpf wieder ab. Andere Haare werden zu Filzmatten verarbeitet. Auch: Mit dem Ziel, Öl und Benzin aufzusaugen.

Hair help the Oceans Diese Friseure im Landkreis machen mit Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es bisher vier Friseure, die sich „Hair help the oceans“ angeschlossen haben: Füchter Friseur Team (Furtwangen), Cut Ja (Schönwald), Natur-Haarstudio (St. Georgen), Carmen Novosel Haar und Make-up (Villingen-Schwenningen) – und im Landkreis Tuttlingen einen: Friseursalon Haarstudio Maria (Immendingen). Stand: Dezember 2022. So wird man Partnersalon Gegen einen Monatsbeitrag von 21 Euro können sich Friseursalons in Deutschland, aber in der Schweiz, in Österreich oder den Niederlanden. „Hair help the oceans“ anschließen. Mit dem monatlichen Beitragen werden die Haare kostenfrei in den jeweiligen Salons abgeholt. Über den Monatsbeitrag werden auch die am Projekt beteiligten Arbeitskräfte, die Lagerhallen und eine Maschine finanziert. Während kleinere Haarstrümpfe nämlich manuell befüllt werden, gibt es für größere eine Maschine, die das übernimmt.

„Das ist wirklich faszinierend“, findet auch Carmen Novosel. Sie ist bisher die einzige Friseurin in Villingen-Schwenningen, die die Haare ihrer Kunden an „Hair help the oceans“ spendet. „Ich bin immer noch baff, dass es sowas gibt“, sagt sie. „Und man mit wenig Mitteln, etwas Großes erreichen kann – ohne die Haare einfach wegzuschmeißen.“

Carmen Novosel in ihrem Friseurstudio. | Bild: Novosel

Sie hatte von der Organisation durch einen Facebook-Beitrag eines Bekannten erfahren.