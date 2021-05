Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 24 Minuten

Was am Vatertag erlaubt ist und was nicht – Lohnt sich Inzidenz-Tourismus in Nachbarlandkreise?

Der Corona-Verordnung am Vatertag ein Schnippchen schlagen, das könnte der Plan vieler Vatertagswanderer sein, angesichts der teils niedrigen Inzidenzwerte in Nachbarlandkreisen. Aber verspricht solch ein Inzidenz-Tourismus überhaupt Vorteile? Der SÜDKURIER verrät, was am Donnerstag erlaubt ist und was nicht.