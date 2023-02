Lehrer werden überall dringend gesucht, auch im Kreis fällt Unterricht aus und die Mehrbelastung für die Lehrer an den Schulen steigt, weil sie immer mehr Aufgaben übernehmen müssen.

Jetzt hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK), ein Beratergremium der Kultusministerkonferenz, Vorschläge erarbeitet, was man tun könne, um den Lehrermangel zu kompensieren: Höheres Unterrichtspensum für Lehrer, weniger Teilzeitmöglichkeiten, größere Klassen.

Als Ausgleich für die Mehrbelastung solle es dann mehr Angebote für die Lehrer zur Gesundheitsvorsorge wie etwa Coaching, Yoga und Achtsamkeitstrainig geben.

Blanker Hohn

„Das hat für uns das Fass zum Überlaufen gebracht“, so David Todt, der Vorsitzende des Kreisverbandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Es gehe hier schließlich um Kinder, um „unsere Zukunft“. Es sei der „blanke Hohn“, was hier vorgeschlagen worden ist und von Wertschätzung gegenüber Lehrern sei nichts zu spüren.

In einem Gespräch mit dem SÜDKURIER legen Mitglieder des Kreisverband verschiedene Lösungsansätze vor, wie man dem Problem auch begegnen könnte und schildern den Frust vieler Lehrer im Kreis – quer durch alle Schularten. Vor allem der ländliche Raum müsse gestärkt werden, er drohe auszubluten. Besonders betroffen sind die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, hier fehlen die meisten Lehrer, wie auch das Schulamt bestätigt.

Der Druck wird größer

Der stellvertretende Kreisvorsitzende, Markus Schütz, erklärt: „Der Druck wird immer größer.“ Mehr und mehr Kollegen weichen auf Teilzeit aus, um sich gesundheitlich zu schützen. Die jetzt bekannt gewordenen Vorschläge der Kommission seien ein „echter Hammer“ und würden gerade das Gegenteil bewirken: So vergraule man junge Menschen, die sich überlegen, ob sie ein entsprechendes Studium aufnehmen, so Schütz.

Anne-Marie Walz berichtet aus ihrer Erfahrung, dass viele gerade jüngere Kollegen schon gar nicht mehr in Vollzeit starten: „Teilzeit lässt sich nicht mehr auf Familie beschränken.“ Viele hätte keine Lust darauf, sich von Beginn ihres Berufslebens an verschleißen zu lassen. Sabine Guttmann wirft ein, dass bei vielen Lehrern auch die Pflege der Eltern eine Rolle spiele, sich für Teilzeit zu entscheiden.

Das sagt das Staatliche Schulamt Die Leiterin des Staatlichen Schulamtes, Susanne Cortinovis-Piel, erklärt auf Anfrage des SÜDKUIRER: Im Schulamtsbezirk Donaueschingen gibt es zur Zeit einen Mangel von vier Prozent im Primarbereich und 1,8 Prozent im Sekundarbereich. Es handele sich hierbei um eine Momentaufnahme. Die Zahlen unterliegen der steten Veränderung. Besonders betroffen sind die Fächer Englisch, Technik, Physik, Chemie, Musik und Kunst. Im Schwarzwald-Baar-Kreis haben sieben Prozent aller eingestellten Lehrer befristete Verträge. Die Entscheidung, ob Quereinsteiger an Schulen unterrichten dürfen und welche Mindestanforderungen sie erfüllen müssen, trifft das Schulamt. Die interessierten Personen müssen sich hierzu online registrieren und können dann vom Schulamt gezielt für einen Einsatz angefragt werden. In der Sonderpädagogik werden viele Personen, wie Ergo- oder Physiotherapeuten oder Erzieherinnen über den Quereinstieg eingestellt. In der Regel erhalten solche Kräfte einen Jahresvertrag für eine bestimmte Schule, wobei Verlängerungen über die Sommerferien hinweg möglich sind. Auch der stundenweise Einsatz von pensionierten Lehrkräften ist möglich und wird praktiziert.

Eine besondere Rolle an vielen Schulen auch im Kreis spielen mittlerweile die sogenannten Nichterfüller, das sind Personen, die mangels klassischer Lehrerausbildung die Voraussetzungen für die Übernahme in den Staatsdienst nicht erfüllen. Sie können aber mittlerweile trotzdem unterrichten – mit befristeten Verträgen in aller Regel. Hier sagt David Todt ganz klar: „Ohne Nichterfüller wäre der Karren schon frontal an die Wand gefahren.“

Schulungen sind notwendig

Allerdings müsse man hier ganz dringend spezielle Schulungen anbieten: Im Bereich Elterngespräch, Schulrecht, Vorbereitung von Unterricht, Notengebung – die Palette sei breitgefächert. Wichtig sei es auch, den Lehrern, die Nichterfüller betreuen, eine Stunde Ermäßigung auf das Debutat zu gewähren. Allerdings merkt Markus Schütz kritisch an: „Wenn ich ein neues Knie brauche, lasse ich es auch nicht von der OP-Schwester machen.“ Besser sei es, dafür zu sorgen, dass wieder mehr vollausgebildete Lehrer zur Verfügung stehen.

In sechs Jahren die gleichen Probleme

Die in der Gewerkschaft engagierten Lehrer treibt auch die Sorge um, dass mittel- und langfristige Vorschläge fehlen, um den Lehrermangel wirklich in den Griff zu bekommen. „Wenn jetzt nicht nachhaltig etwas verbessert wird, haben wir in sechs Jahren noch immer die gleichen Probleme“, warnt Mark Lopes Videira.

Der Kreisverband der GEW bringt folgende Vorschläge ins Gespräch um Lehrer zu entlasten und den Beruf wieder attraktiver zu machen:

Altersermäßigungen ab einem gewissen Alter

Die Lehrer müssten dann eine oder zwei Stunden weniger arbeiten. „Nur so wäre es zu erreichen, dass mehr bis 67 arbeiten“, erklärt Markus Schütz. Auch der gelegentliche Einsatz von Homeschooling könnte an manchen Schulen die Lage entspannen, berichtet Alina Wagner.

Mehr Unterstützung bei der Technik

Mark Lopes Videira meint, dass es mehr Entlastung von bürokratischen Arbeiten geben müsse und deutlich mehr Unterstützung bei Technik und IT. Auch hier könnte durch den Einsatz von Experten mehr Lehrerpotenzial freigeschaufelt werden.

Bessere Bezahlung

David Todt bringt auch die Bezahlung ins Spiel: Eine Eingruppierung nach A13 wie es Bayern demnächst einführen möchte, müsse für Grund- und Hauptschullehrer und Neueinstellungen auch in Baden-Württemberg eingeführt werden. „Im Moment wandern viele Lehrkräfte nach Bayern ab, wenn sie fertig sind, dort verdienen sie einfach mehr“, so Todt.

Multiprofessionelle Teams

Eine klare Bereicherung wäre auch die Schaffung von multiprofessionellen Teams, in denen Sonderpädagogen, Erzieher, Schulsozialarbeiter, Schul-Psychologen, Schulbegleiter, Integrationshelfer, Mitarbeiter der Jugendhilfe zusammenarbeiten könnten. Allerdings gebe es weder Geld noch Zeit dafür, so Sabine Guttmann.

Bessere Ausstattung

Für Anne-Marie Walz wäre eine bessere Ausstattung der Lehrer wichtig. Ihre Kollegin Alina Wagner ergänzt: „Das halbe Klassenzimmer gehört den Lehrern.“

Die GEW-Mitglieder hoffen, dass sich auch die Eltern wegen des Lehrermangels bemerkbar machen und „aufstehen“. Sie alle machen ihren Job gerne und sind vor allem auch gerne im Schwarzwald-Baar-Kreis tätig, wo die meisten auch herkommen. „Man hängt ja an dem Job, sonst könnte man das gar nicht machen“, erklärt Anne-Marie Walz.