Schwarzwald-Baar-Kreis vor 49 Minuten

Ein Segelflieger landet plötzlich im Acker? Warum das nicht gleich Anlass für Panik ist

Was hat es mit Flugabbrüchen und vermeintlichen Notlandungen bei Segelflugzeugen auf sich, die in den warmen Monaten in der Region häufiger passieren? Jörg Ott vom Aero-Club Klippeneck ordnet das Geschehen ein.