NikoReith, (FDP), Mitglied des Landtags, Wahlkreis Donaueschingen-Tuttlingen

Niko Reith, FDP, Landtagsabgeordneter. | Bild: stephanie trenz

„Die Unterstützung der Ukraine mit Waffen ist richtig und wichtig. Es laufen bereits Waffenlieferungen und auch schwere Waffen wurden über das Modell des Ringtauschs bereits geliefert. Weitere Lieferungen werden in Abstimmung mit den Europäischen Partnern folgen.“

ThorstenFrei (CDU), Mitglied des Bundestags, Wahlkreis Schwarzwald-Baar

Thorsten Frei, CDU, Bundestagsabgeordneter. | Bild: Bürp Thorsten Frei

„Mehr westliche Waffenlieferungen könnten der Gamechanger sein, der das Patt auflösen oder Russland aufgrund zunehmender Verluste zu einer Verhandlungslösung bewegen könnte. Deshalb sollte die Ukraine auch damit unterstützt werden. Deutschland sollte sich entsprechend seiner Größe und Leistungsfähigkeit einbringen. Das stärkt den Zusammenhalt der westlichen Wertegemeinschaft, der stark wie seit langem nicht mehr ist. Leider müssen wir im Moment aber konstatieren, dass die schleppenden Ankündigungen der Ampel-Koalition noch viel schleppender vollzogen werden. Gepard-Panzer bspw. wurden vor fast 6 Wochen zugesagt. Bisher hat kein einziger davon das Land erreicht. Hinzu kommt, dass man immer wieder den Eindruck hat, dass die Bundesregierung mehr Kraft dafür aufwendet, Gründe zu finden, warum nicht geliefert werden kann, als Wege zu finden, tatsächlich zu liefern. Insofern brauchen wir uns nicht wundern, dass die Kritik bspw. aus Polen immer lauter wird. Wir laufen Gefahr uns durch diesen Kurs zu isolieren. Viel hat ganz sicher mit dem erstarkten linken Flügel der SPD zu tun. Die Grünen jedenfalls erscheinen mir deutlich pragmatischer und realistischer. Frankreich und Italien haben beispielsweise bereits schwere Waffen geliefert. Würden andere Länder so zögern und zaudern wie die Bundesregierung, dann hätte die Ukraine den Krieg bereits verloren.“

DeryaTürk-Nachbaur (SPD), Mitglied des Bundestags, Wahlkreis Schwarzwald-Baar

Derya Türk-Nachbaur, SPD, Bundestagsabgeordnete. | Bild: Fionn Große

„Ihre Frage impliziert, dass Deutschland nicht genug Unterstützung leiste. Das irritiert mich ein wenig. Auch Ihnen ist sicher nicht entgangen, dass wir im Bundestag beschlossen haben, die Ukraine auch mit schweren Waffen zu unterstützen. Übrigens war es die SPD-Fraktion, die geschlossen dafür gestimmt hat. Seit 2014 sind wir nach den USA die größten Geldgeber der Ukraine, was Entwicklungsprojekte und humanitäre Hilfe anbelangt. Daran hat sich nichts geändert. Schade, dass das in keiner der Berichterstattungen vorkommt. Die Mär von nicht gelieferten Waffen hat der Kanzler am Mittwoch in seiner Rede im Bundestag abgeräumt: die Bundesregierung liefert seit dem ersten Tag Waffen und leistet Unterstützung. Bislang haben wir Munition, viele gepanzerte Fahrzeuge, Maschinengewehre, Geparde, Haubitzen geliefert. Ist das nichts und was genau verstehen Sie unter ‚schwere Waffen‘? Jetzt kommt auch noch das Flugabwehrsystem Iris-T und ein Ortungsradar hinzu, wodurch Großstädte vor Luftangriffen geschützt werden können. Seltsam finden meine Kolleginnen und Kollegen aus dem europäischen Ausland, dass in Deutschland die Lieferung schwerer Waffen in allabendlichen Talkshows debattiert werde und die Berichterstattung in den Zeitungen, die jedes einzelne Detail zu Waffenlieferungen wissen wollen, seien ihnen fremd. Zu den umfangreichen Ausbildungen von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, zu der Versorgung Verletzter, zu den Wiederaufbauprogrammen der Entwicklungsministerin Svenja Schulze ließe sich auch genug sagen.“

Frank Bonath (FDP), Mitglied des Landtags, Wahlkreis Schwarzwald-Baar

Frank Bonath, FDP, Landtagsabgeordneter. | Bild: Screenshot: Matthias Jundt

„Ja wir sollten auch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Insbesondere zur Verhinderung die NATO zu einer Kriegspartei zu machen scheint zu diesen Verzögerungen zu führen.“

Guido Wolf (CDU), Mitglied des Landtags, Wahlkreis Donaueschingen-Tuttlingen

Guido Wolf, CDU, Landtagsabgeordneter. | Bild: Rau, Jörg-Peter

„Ich halte nichts von Säbel-Rasseln. Aber in der gegebenen Situation dürfen wir nicht verkennen, dass die Menschen in der Ukraine in diesem Krieg auch unsere Freiheit verteidigen. Es geht um die Freiheit Europas. Insofern bin ich sehr dafür, die Ukraine auch mit schweren Waffen zu unterstützen. Putin dürfte nur die Sprache der militärischen Gegenwehr verstehen. An eine diplomatische Lösung, so sehr wir sie uns wünschen, kann ich derzeit kaum glauben.“