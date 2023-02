Triberg vor 4 Stunden

Freundlich, fleißig, motiviert: Warum Indonesier in einem Schwarzwälder Traditionsgasthaus arbeiten

Wie die Staude in Gremmelsbach eine erfolgreiche Antwort auf den Fachkräftemangel in der heimischen Gastronomie gefunden hat – und wie es jungen Männern aus Java in der Region gefällt.