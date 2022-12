Der Triberger Weihnachtszauber ist das Großevent in der Region „zwischen den Jahren“ mit einem abwechslungsreichen Programm. Und bringt einen enormen Werbeeffekt für die Wasserfallstadt. Wir haben Bürgermeister Gallus Strobel in einem (nicht ganz ernst gemeinten) Interview gefragt, wo er während des sechstägigen Spektakels am liebsten wäre. Und welches Getränk er auf dem Weihnachtszauber bevorzugt.

Herr Bürgermeister Strobel, wo wären Sie zwischen dem 25. und 30. Dezember lieber; in Las Vegas oder auf dem Triberger Weihnachtszauber?

„Natürlich auf dem Weihnachtszauber. Las Vegas ist natürlich eine Reise wert. Aber dort ist es viel zu laut.“

Welche Bedeutung hat der Triberger Weihnachtszauber für die Stadt Triberg?

„Zum einen eine enorme Belebung in der aktuellen Phase des Weihnachtszaubers. Aber das ganze Jahr über ist Triberg bekannt nicht nur durch Deutschlands höchste Wasserfälle, sondern eben auch und insbesondere wegen unserem Weihnachtszauber.“

Was bedeutet der Weihnachtszauber für Sie persönlich?

„Arbeit. Ich bin unterwegs, spreche mit Menschen. Ich bin auch ein bisschen der ‚Türsteher‘ im Gasthaus Lilie. Ich hab da schon meine Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Es ist anstrengend.“

Und Hand aufs Herz: lieber ein Glühwein oder lieber ein kühles Blondes?

(lacht): „Lieber ein Bier.“