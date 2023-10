Seit Anfang des Jahres hat sich die Landschaft des Busverkehrs in der Region verändert. Wer zuvor die drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil durchqueren wollte, der musste mit 27 Tarifzonen rechnen. Jetzt sind es nur noch acht.

Das liegt am Verbundtarif „move“, der alle drei Landkreise einbezieht. Vorsitzender des eigens dafür neu gegründeten Zweckverbandes ist der Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises, Sven Hinterseh.

„Ich bin stolz darauf, dass es gelungen ist, so etwas bei uns in der Region zu etablieren. Mit einem Ticket in drei Landkreisen unterwegs zu sein – das war ein echter Quantensprung“, sagt er.

Zum Auftakt gibt es Fehler

Wenn etwas so Großes an den Start geht, dann gelingt das nicht immer geräuschlos und ohne Fehler. Und so haben sich auch hier welche eingeschlichen. Der neue Verkehrsbund hatte mit technischen Problemen beim Abbuchen der Elternbeträge für Schüler- und Jugendfahrkarten zu kämpfen. Davon betroffen waren mehrere 10.000 Abos. Eltern fürchteten, dass die ausstehende Summe auf einmal abgebucht werden könnte, was zu Konto-Engpässen führen könnte.

Schrittweise Abbuchungen

Hier gab jedoch Michael Podolski Entwarnung. Der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg betonte, dass die geplanten Rückbuchungen die Eltern finanziell nicht überlasten werden. Abbuchungen sollen sukzessive erfolgen, kurz vor den Pfingstferien ging es los.

Auch das rechtzeitige Versenden der neuen Abo-Karten ging nicht im Dezember, also vor dem Wechsel über die Bühne. Grund seien technische Schwierigkeiten beim Kartendruck.

„Bei den Abo-Buchungen zu Beginn hatten wir mit der IT zu tun“, so Hinterseh weiter. Bei einem Projekt dieser Größe sei etwas Sand im Getriebe am Anfang nicht unüblich. Sven Hinterseh ist nicht betrübt: „Ich bin zufrieden.“

Die Probleme seien mittlerweile beseitigt, man habe tolle Abo-Zahlen – bis März konnten rund 500 neue Abos verbucht werden – und der Bund bringe die Region weiter zusammen: „Das sorgt für Akzeptanz.“

Ist die Größe ein Vorteil?

Und wäre es in Zukunft denkbar, dass der Verkehrsbund sogar noch erweitert wird? „Wenn es zu groß wird, dann wird es natürlich auch schwieriger“, erklärt Hinterseh. Die Frage stelle sich jedoch nicht, da das Deutschlandticket in dieser Hinsicht Druck von den großen Verbänden genommen hat: „Sie kaufen ein Ticket und kommen damit durch alle Verbünde.“

In einem Verkehrsbund dieser Größe muss sich der Schwarzwald-Baar-Kreis mit den anderen beiden Landkreisen arrangieren. Besteht dabei auch das Risiko, dass der eigene Bedarf nicht mehr richtig wahrgenommen werden kann? „Diese Gefahr sehe ich nicht“, so Hinterseh.

Was die Busse betrifft, haben die Landkreise immer noch selbst das Sagen: „Wir haben eine gute Größe und sind nah an den Städten und Gemeinden.“