Aus gegebenem Anlass warnt der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen davor, sich um scheinbar herrenlose Katzen zu kümmern, ohne erst weitere Erkundigungen einzuholen. In den vergangenen Wochen sei es immer wieder vorgekommen, dass tierliebe Menschen solche Katzen beim Tierschutzverein VS gemeldet oder im Kreistierheim abgegeben hätten. „Dies geschieht oft aus Sorge um das Tier – vor allem in der kalten Jahreszeit mit dem vielen Schnee und den eisigen Temperaturen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Es sei auch tatsächlich immer wieder vorgekommen, dass Katzen durch den vielen Schnee nicht mehr nach Hause gefunden hätten.

Erstmal in der Nachbarschaft erkundigen

Da Katzen Freigänger seien, komme es aber immer wieder vor, dass sie sich regelmäßig in fremden Gärten aufhielten, bei anderen Menschen fräßen oder es sich dort gar gemütlich machten. „Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es wilde Katzen sind, die kein Zuhause haben. Finder sollten sich daher zuallererst in der Nachbarschaft erkundigen, ob die Katze dort jemandem gehört oder ob jemand das Tier kennt“, so der Verein.

Rechtliche Risiken: Auch wenn der Eigentümer nicht nach seiner Katze suche, zum Beispiel weil sein Freigänger für gewöhnlich nur alle paar Tage nach Hause komme, so bedeutet dies nicht, dass die Katze niemandem gehöre. Da Tiere immer noch als Sache betrachtet werden, handelt es sich rein juristisch um Diebstahl, wenn man sich fremdes Eigentum aneigne oder dieses einfach behalte.

Fundanzeigen machen

„Wer also eine vermeintlich herrenlose Katze findet oder sie ihm zuläuft, muss sich zuallererst kundig machen, ob das Tier irgendwo vermisst wird, und den Fund anzeigen“, mahnt der Verein. Dies geschehe durch eine Fundanzeige beim örtlichen Fundbüro oder der Gemeindeverwaltung („unbedingt einen Nachweis geben lassen“) und zusätzlich zum Beispiel durch eine Fundmeldung auch beim Kreistierheim, dem Tierschutzverein, dem Haustierzentralregister des Deutschen Tierschutzbunden (Findefix).

Gesundheitsrisiken: Viele Finder brächten ihr neues Haustier zu einem Tierarzt, um es untersuchen, kastrieren und impfen zu lassen. In Unkenntnis der Vorerkrankungen, der bisherigen Impfungen oder sonstigen Behandlungen durch mehrere Leute könne dem Tier so aber unbeabsichtigt im schlimmsten Fall ein gesundheitlicher Schaden zugefügt werden. „Auch eine in aller Regel gutgemeinte Fütterung eines fremden Tieres kann für dieses gefährlich werden“, warnt der Verein – etwa, wenn das Tier Spezialfutter oder Medikamente benötige. Unabhängig vom Alter eines Tieres sollte jedes Haustier – insbesondere Freigängerkatzen – gechippt und registriert werden, damit das Tier im Verlustfall schneller rückvermittelt werden kann und so Schaden von ihm abgewendet wird.

Alternativen: Im Tierheim oder auf Pflegestellen des Tierschutzvereins warten viele herrenlose Hunde und Katzen auf ein neues Zuhause. Den Wunsch nach einem eigenen Haustier kann man sich hier erfüllen und damit auch noch ein gutes Werk tun.

Informationen im Internet:http://www.tierheim-donaueschingen.de