Das gab es vielleicht seit Mittelalter-Zeiten nicht mehr an historischer Stätte auf dem Villinger Münsterplatz: Dort, inmitten von viele hundert Jahre alten Mauern, wird sich am Samstag wie dereinst ein ganzer Ochse am Spieß drehen und nach und nach die Luft mit seinem würzig-feinen Duft erfüllen. Doch was steckt bloß hinter diesem ganz besonderen Gaumenschmaus?

Alle guten Dinge sind drei – auch beim Feiern

Verraten sei zunächst so viel: Hinter dem außergewöhnlichen Mahl verbergen sich gleich drei Gründe zum Feiern. Das Ur-Villinger Gasthaus „Sudhaus“ direkt am Münsterplatz wird 50 Jahre alt, ebenso lange ist Wirt Guiseppe Garofalo in der Gastro-Branche tätig und einen ganz neuen, schmucken Gastraum gibt es auch noch. Aber dazu später mehr.

Lecker braun und knusprig: Einen solchen bayrischen Ochsen können sich die Villinger munden lassen. | Bild: Adolf Schmitt

Der fleischige Prachtkerl, der alsbald die Gaumen der Villinger erfreuen soll, stand vor wenigen Tagen noch im schönen Unterfranken auf einer grünen Weide und genoss sein Dasein. Von seinem Schicksal am Spieß zu Villingen ahnte er da noch nichts. Rund zehn Tage hing unser Ochse dann im Kühlhaus ab – jawohl, der Reifevorgang – bevor er sich am Freitag, 4. August, auf den Weg machen wird: schon fertig zurechtgemacht fürs große Grillen im schönen Schwarzwald.

Stolze 350 Kilogramm wiegt der Leckerbissen, 630 Portionen wird er am großen Tag auf die Teller bringen, erzählt Jubiläums-Gastronom Garofalo. Der Ochse reist in einem speziellen Grill-Anhänger fürs Auto an, den der fränkische Metzgermeister Adolf Schmitt selbst entwickelt hat.

So klappt‘s auch mit dem dicksten Kerl

Und das funktioniert so: Die dichten Fleischteile kommen auf zehn Spieße im oberen Bereich des Grills, der Rest des Tieres dreht sich am großen Stab, erklärt Experte Schmitt, der selbst in VS vor Ort sein wird.

So klappt‘s auch mit dem dicksten Kerl: „Stellen Sie sich vor, ein ganzer Ochse würde komplett am Spieß gegrillt: Sehr dicke Fleischteile wie Schlegel, Bug und Hals wären außen zart und innen warm, das wäre ein schlechtes Ergebnis“, so der Bayer.

Pläne für den Münsterplatz Immer wieder gibt es in der Stadt Überlegungen, wie der Münsterplatz noch weiter belebt werden könnte. Ist die Ochsen-Aktion nun vielleicht der Startschuss dafür? Nein, sagt zumindest die Stadtverwaltung. Seitens der Stadt seien, neben dem Wochenmarkt und dem Weihnachtsmarkt, aktuell keine weiteren Aktionen oder Events auf dem Münsterplatz geplant, so Stadt-Sprecher Christian Thiel. Aber natürlich biete sich der Münsterplatz, wie schon in der Vergangenheit, für Sonderveranstaltungen aus allen Bereichen, wie etwa Kultur oder Vereinsleben, an. Die Aktion am 5. August sei ebenso ein Beispiel dafür, für welche Ideen sich der Münsterplatz eignet. „Grundsätzlich sind aber die infrastrukturellen Voraussetzungen an Strom- und Wasserversorgung in den vier Hauptstraßen wesentlich besser, so dass diese Bereiche oftmals von Veranstaltern für ihre Events bevorzugt werden“, so Thiel.

Den Grill-Anhänger fürs Auto hat Metzger Adolf Schmitt aus Unterfranken selbst entwickelt. | Bild: Adolf Schmitt

Um 5 Uhr früh am Samstagmorgen, wenn Villingen noch friedlich schläft, werden Metzger Schmitt und Guiseppe Garofalo den großen Gasgrill anfeuern. Sechs Stunden lang wird sich der Spieß dann drehen, bis der Prachtkerl so richtig ordentlich braun und knusprig ist. Gegen 11 Uhr ist es dann soweit – die ersten hungrigen Villinger können ihre frische Portion Ochsenfleisch mit Kartoffelsalat genießen.

Das Sudhaus Das Ur-Villinger Wirtshaus wurde 1973 von Hubert Oberle, dem Inbegriff des lustigen Gastwirts, gegründet. Aus Altersgründen hatte Oberle sich 2020 aus dem Geschäft zurückgezogen. Das markante Gebäude ist im Besitz von Hubert Oberles Bruder Reiner, es gehört zu den ältesten Häusern von Villingen.

Für Guiseppe Garofalo, den Villinger Wirt, ist es nicht der erste Ochse seines Lebens. Schon 1999 hatte er bei der 1000-Jahr-Feier in Villingen gleich zwei mächtige Exemplare grillen lassen, damals vor dem Gasthaus „Löwen“ in der Oberen Straße, dessen Pächter er seinerzeit war. Der Schmaus kam bestens an im Städtle, erinnert er sich. Abends waren die Spieße jeweils rateputz leer gegessen. Fünf Jahrzehnte ist Garofalo nun in der Gastronomie tätig – und zu diesem Jubiläum, so erzählt er, wollte er einfach wieder etwas Besonderes auftischen.

Das „Sudhaus“ als roter Faden

Garofalo hat im Parkhotel „‘Adler“ in Hinterzarten gelernt, führte im Lauf der Jahre und Jahrzehnte zahlreiche Gaststätten, unter anderem den „Löwen“ in der Oberen Straße und den „Pferdestall“ in Titisee-Neustadt. Geprägt war seine Karriere jedoch vom „Sudhaus“: Dort hatte er 1980 als Kellner angefangen, dort war er ab 1984 mit Unterbrechungen Pächter, teils gemeinsam mit Hubert Oberle, der die Gaststätte 1973 eröffnet hatte. Seit fast genau drei Jahren ist Guiseppe Garofalo nun alleiniger Inhaber.

Bis heute eine Ur-Villinger Wirtschaft

Auch die Traditionsgaststätte selbst feiert am Samstag ihren 50. Geburtstag. Gründer Oberle hatte einst folgendes Konzept im Hinterkopf: Eine klassische Wirtschaft mit deftiger heimischer Küche, die sieben Tage in der Woche geöffnet hat, schwebte ihm vor. Ein Erfolg. Die Ur-Villinger Wirtschaft ist bis heute Treffpunkt vieler heimischer Vereine und mehrerer klassischer Stammtische.

Die ehemalige Spielothek wurde komplett umgebaut und bietet jetzt Platz für 40 weitere Gäste im „Sudhaus“. | Bild: Burger, Tatjana

Pünktlich zum Doppel-Jubiläum wird am Samstag auch ein neuer Gastraum eröffnet: Die ehemalige Spielothek nebenan wurde komplett umgebaut und bietet nun Raum für rund 40 zusätzliche Gäste. Schon früher einmal, so erzählt Guiseppe Garofalo, gehörte dieser Raum einmal zum „Sudhaus“.

Alle haben‘s warm und trocken

Drei schöne Gründe zum Feiern also – und da soll auch das angekündigte schlechte Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen, verspricht Guiseppe Garofalo. Er hat zwei große Zelte organisiert, die am Samstag neben dem „Sudhaus“ stehen werden. Dort können sich die Besucher ihr duftendes Stück vom Ochsen schmecken lassen. Und der tierische Prachtkerl selbst? Der hat‘s in seinem privaten Grillwagen natürlich auch bei jedem Wetter trocken und warm.