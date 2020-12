Das Warten auf Mitternacht hat am 31. Dezember etwas vom Warten aufs Christkind – die Zeit will nicht so recht vergehen. Wie gut, dass es im Schwarzwald geschneit hat.

Denn im Winterwunderland oberhalb von 700 Metern haben in diesen Stunden Kinder und Erwachsene ihren Spaß beim Rodeln und Langlaufen. Sport an der frischen Luft ist jetzt ja sogar vielerorts auf den Loipen möglich, nachdem sich viele Gemeinden – etwa St. Georgen und schlussendlich auch Villingen-Schwenningen – dazu entschlossen haben, ihre Strecken zu spuren.

Langlauf ist für Ordensfrau Schwester Beate schon lange Jahre ein schöner Sport, wie sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER verrät. | Bild: Burger, Roland

Schwester Beate von den Diakonissinnen der Villinger Tannenhöhe hat es sogar noch besser. Direkt vor der eigenen Haustüre hat sich sich auf ihren Langlaufskiern einen eigenen Rundkurs auf der Wiese oberhalb der Schwarzwaldbahn geschaffen und zieht dort ihre Runden. „Vielleicht kann ich so auch andere Menschen zur Bewegung an der frischen Luft motivieren“, meint sie fröhlich zum SÜDKURIER.

Sophia und Maya stürzen sich auf ihren Duck-Ducks die Rodelpiste oberhalb der Schwarzwaldbahn hinab. | Bild: Burger, Roland

Keinen Motivationsschub brauchen wenige Meter weiter die Villinger Kinder, die mit Schlitten, Popo-Rutschern und Duck-Ducks den kleinen Abhang Richtung Bahngleise hinunterfegen.

Video: Burger, Roland

Schon seit dem ersten Schneefall vor mehreren Tagen schallt dort fröhliches Kinderlachen durch die kalte Winterluft. Mittlerweile ist die Rodel-Piste zwar schon etwas abgefahren – doch um den Jahreswechsel herum sind neue Schneefälle angekündigt. Besser kann das Jahr 2021 für die Kinder eigentlich nicht beginnen.