Der Blick in Wetter-Apps lässt einen jetzt schon frösteln: Ab Mitte kommender Woche soll es mit den Temperaturen deutlich bergab gehen. Am Dienstagabend könnte in der Region schon Schneeregen fallen, der Montagmorgen mit Temperaturen um den Gefrierpunkt starten. Dazu: grauer statt blauer Himmel.

Zeit für eine Nachfrage bei Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. Sein Rat ist eindeutig: „Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte das schöne Wetter diese Woche noch genießen“, sagt er beim Blick auf die Langfristmodelle.

Jürgen Schmidt ist Meteorologe bei Wetterkontor. | Bild: Wetterkontor

Es könne tatsächlich zu einer deutlichen Abkühlung kommen. Dass es kälter wird, da sind sich die Langfristberechnungen jedenfalls einig, aus Nordwesten zieht kältere Luft in unsere Region. Die gute Nachricht: „Diese Woche bleibt es erst einmal noch warm“, sagt Schmidt.

Das Jahr der großen Unterschiede

Rückblick: Erst im August, eigentlich dem Hochsommermonat schlechthin, hatten wir beim Wetterkontor nachgefragt, ob es das jetzt mit dem Sommer 2023 war: Zu Beginn der Sommerferien war es erst einmal wochenlang kühl und nass. Diese Schönwetterphase hat sich scheinbar nun bis in den Oktober hinein verschoben. Dabei sah es zwischenzeitlich eher nach Herbstwetter aus.

Grüner statt goldener Oktober, hier auf dem Weg in Richtung der Feldner Mühle. | Bild: Göbel, Nathalie

Doch ein Ende des grünen Oktobers scheint in Sicht. Am Wochenende ist es mit T-Shirt-Wetter aller Voraussicht nach vorbei. Am Samstag, 14. Oktober, dürfte die 20-Grad-Marke nicht mehr geknackt werden, am Sonntag rutschen die Temperaturen schon in Richtung einstelliger Bereich.

Die bisherige Wetterlage mit Temperaturen von deutlich über 20 Grad sei für Mitte Oktober ungewöhnlich. Für Klimaforscher und Meteorologen kein gutes Zeichen. Auch Jürgen Schmidt sieht in den deutlich zu warmen Tagen der vergangenen Woche ein Stück des Klimawandels.

Weit oben ist die Kälte schon da

Sollte in der Woche ab dem 16. Oktober der deutliche Temperatursturz bis hin zu Schneeregen und Nachtfrösten kommen, wäre das hingegen völlig normal. „Irgendwann kommt immer der große Abkühlungshammer“, erklärt der Wetterexperte. „Die Luft in den höheren Schichten kühlt sich stark ab. Die Kälte ist da.“