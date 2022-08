Vöhrenbach vor 3 Stunden War es der Wolf? Totes Kalb aus Vöhrenbach wird untersucht Innerhalb weniger Tage wurden der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg zwei tote Kälber mit Rissverletzungen gemeldet. Womöglich war der Angreifer ein Wolf.

In Vöhrenbach wurde ein totes Kalb gefunden. Hat ein Wolf das Tier gerissen? Das Bild zeigt einen Wolf in einem Gehege des Biotopwildparks Anholter Schweiz in Isselburg (Nordrhein-Westfalen). Bild: Bernd Thissen/dpa | Bild: Bernd Thissen