Ausgerechnet am 8. März, dem Internationalen Frauentag, wählt die Industrie- und Handelskammer ein neues Präsidium, gleichzeitig wird das neue Gebäude im Zentralbereich offiziell eingeweiht. Dem Präsidium gehören sieben Mitglieder an, die von der Vollversammlung gewählt werden, darunter sind zwei Frauen: Präsidentin Birgit Hakenjos und Vizepräsidentin Bettina Schuler-Kargoll.

Die restlichen vier Vizepräsidenten sind Männer: Thomas Butsch, Achim Scheerer, Steffen Würth und Harald Marquardt. Nach dem Tod von Rüdiger Schewe im November 2022 ist eine Position vakant, auch stellt sich Achim Scheerer nicht mehr zur Wahl. Alles weitere ist völlig offen.

Zu wenig Frauen

Nach Ansicht von Amapola Schneider sind eindeutig zu wenig Frauen im Präsidium und sie fragt sich: „Wann wird die IHK weiblicher?“ Sie belässt es aber nicht bei dieser Frage, sondern handelt auch: Für die Wahl des Präsidiums hat sie einen weitreichenden Antrag eingereicht, der aber nach Aussage der IHK gar nicht auf die Tagesordnung kommt, da Schneider seit November 2022 kein Mitglied der Vollversammlung mehr sei. Allerdings habe ein weiteres Mitglied der Vollversammlung einen gleichlautenden Antrag eingereicht und über diesen werde abgestimmt, erklärt Pressesprecher Christian Beck auf Anfrage.

Nicht nur bei der IHK rückt das Thema Frauen in Führungspositionen in den Blickpunkt, auch bei der Historischen Narrozunft in Villingen rumort es, hier fordern Frauen die Aufnahme in den ausschließlich mit Männern besetzten Zunftrat.

Paritätische Besetzung angestrebt

Schneider ist es wichtig, dass der Antrag Gehör findet. Sie möchte erreichen, dass die Vollversammlung, die am 8. März zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenfindet, im Wege der verbindlichen Selbstverpflichtung in der Wahlperiode 2023 bis 2028 solange ausschließlich weibliche Kandidaten zur Wahl für das Präsidium stellen soll, bis eine Parität zwischen männlichen und weiblichen Mitgliedern hergestellt ist.

Auch solle die Vollversammlung beschließen, für die Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil jeweils eine weibliche Vizepräsidentin zu wählen, so dass die Anzahl der Vizepräsidenten paritätisch verteilt ist. Die Mitglieder der Vollversammlung sind im November 2022 per Briefwahl gewählt worden, das Gremium tritt am 8. März zur konstituierenden Sitzung zusammen.

Das IHK-Präsidium Das Präsidium wird aus dem Kreis der Vollversammlungsmitglieder für eine Legislaturperiode gewählt, jetzt 2023 bis 2028. Es bestimmt satzungsgemäß die Richtlinien der Kammerarbeit, soweit nicht die Vollversammlung zuständig ist und überwacht die Geschäftsführung. Das Präsidium muss geheim gewählt werden. Jedes Vollversammlungsmitglied kann im Vorfeld bzw. in der Sitzung Vorschläge machen oder sich selbst zur Wahl stellen.

Eine Frauenquote von 22 Prozent

Amapola Schneider beklagt, dass bei der Wahl im Dezember 2022 von den 50 gewählten Mitgliedern 39 männlich und 11 weiblich sind. „Die Frauenquote beträgt somit gerade einmal 22 Prozent und ist also von einer paritätischen Besetzung erschreckend

weit entfernt.“ Schneider ist der Meinung, dass es sich eine moderne und in der Öffentlichkeit stehende Organisation wie die IHK nicht mehr erlauben kann, den Frauenanteil in ihrem höchsten Gremium auf beschämend niedrigem Niveau beruhen zu lassen.

Frauen haben eine andere Sicht

Längst sei anerkannt, dass durch eine höhere Beteiligung von Frauen der Erfolg

eines Unternehmens oder einer Institution nachhaltig verbessert wird. Unzählige

Studien bestätigen diese Erkenntnis, betont Schneider. Frauen hätten eine andere Sicht auf die Dinge. Keine bessere, aber eine andere. Das allein sei schon bereichernd für ein Gremium. Je mehr diskutiert wird, je mehr in Frage gestellt wird, umso mehr Raum entsteht für neue Ideen, für Kreativität.

Maßnahmen sind dringend erforderlich

Das Blickfeld werde erweitert und geöffnet. „Daher sind dringend Maßnahmen erforderlich, um den Frauenanteil in der ehrenamtlichen IHK-Arbeit zu erhöhen, wenngleich kurzfristig eine Parität noch nicht hergestellt werden kann“, meint Amapola Schneider, die als psychologische Therapeutin und Coach arbeitet und sich in vielerlei Hinsicht für Frauenförderung einsetzt, sei es im Regionalverband oder bei den Wirtschaftsfrauen.

Mentorenmodell wäre denkbar

Sie könne sich auch ein Mentorenmodell vorstellen: „Frauen im Präsidium können ja unterstützt werden, man muss ihnen die Chance geben, in ihre Aufgabe hineinzuwachsen.“ Amapola Schneider ist der Meinung, dass viel zu oft verlangt werde, einen Job sofort perfekt auszuüben: „Jeder braucht doch Zeit um anzukommen und sich zurechtzufinden.“

Eine höhere Frauenquote bedeute mehr Vielfalt, mehr Kreativität, so Schneider. Man müsse neue Ansätze wagen, es sei höchste Zeit.

IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos will sich aus Respekt vor der Vollversammlung nicht vorab zu dem Antrag äußern, mehr Frauen ins Präsidium zu wählen. | Bild: Sprich, Roland

Keine Stellungnahme der Präsidentin

Präsidentin Birgit Hakenjos wollte zu der Frage, ob das Präsisdium weiblicher werden muss aus Respekt vor der Vollversammlung keine Stellungnahme abgeben.